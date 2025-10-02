Restauranttips: acht bijzondere adressen in en rond Utrecht

Op zoek naar een plek om heerlijk uit eten te gaan of om te borrelen? Hieronder vind je acht bijzondere adressen in en rond Utrecht. Van Napolitaanse panuozzo bij O’Panuozzo en verrassende seizoensgerechten bij Eli, tot dineren in het groen bij Landhuis in de Stad of De Moestuin. Vier 10 jaar Concours, ontdek de stoere luxe van Broadway aan de Oudegracht, of borrel in de klassieke kroeg Marktzicht. Zelfs je kerstborrel regel je eenvoudig bij Camping Ganspoort.

Restaurant Eli: verrassend genieten in Maarssen

Op zoek naar een plek waar culinaire creativiteit en seizoensproducten samenkomen? Bij Eli geniet je van verrassende gerechten met verse ingrediënten, telkens afgestemd op het seizoen. De menukaart wisselt regelmatig, zodat elk bezoek een nieuwe culinaire ervaring biedt. De passie van de chef proef je direct, terwijl het stijlvolle interieur en persoonlijke gastvrijheid de beleving compleet maken. Ook voor een (kerst)borrel of feestelijk etentje ben je van harte welkom bij Eli. Reserveer via www.restauranteli.nl en profiteer bovendien van gratis parkeergelegenheid.

Kaatsbaan 25, Maarssen / www.restauranteli.nl

Napolitaanse panuozzo & pizza – Warmte en een vleugje chaos

O’Panuozzo brengt de ziel van Napels naar Utrecht. De broers Domenico en Elio Meschinelli groeiden op tussen de geuren van vers deeg in de Quartieri Spagnoli en wilden dat gevoel van warmte, vrolijkheid en heerlijke chaos hier tot leven brengen. Hun vakmanschap leverde hen een plek op in de “Top 50 in Europe” van de pizzagids 50 Top Pizza.

Het deeg wordt dagelijks vers bereid, langzaam gefermenteerd en traditioneel gebakken. Elke panuozzo en pizza eert hun Napolitaanse roots – met een eigentijdse twist. Je wordt ontvangen als famiglia.

Mariastraat 35, Utrecht / www.opanuozzopizzeria.com

Goed doen in het groen

De Moestuin is een sociale onderneming. Een groene plek waar mensen met een kwetsbaarheid op een veilige manier weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

Kom je gezellig wat drinken of lunchen, lekker tussen het groen? Binnen in ons Lunchcafé of op ons enorme tuinterras.

Samen onderhouden we de moestuin, oogsten we de groenten, bakken de taarten, beleggen de broodjes en zetten jouw koffie. Alles biologisch en zo veel mogelijk van eigen tuin.

Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht / www.moestuinutrecht.nl

Dineren in het groen

Landhuis in de Stad is je tweede huiskamer in het groen van Park Oog in Al. Met een divers en gezellig team staan we dagelijks voor je klaar met ontbijt en lunch. Donderdag- t/m zondag serveren wij diner; een seizoensmenu vol biologische en lokale ingrediënten. Een bewust kleine kaart, zo hebben we aandacht voor elk gerecht en voorkomen we verspilling. Onze kaart wisselt elke maand, met altijd een vega(n), vlees- en visgerecht. Kom je proeven?

Park Oog in Al 1, Utrecht / www.landhuisindestad.nl

Al 10 jaar een begrip in Utrecht

Concours, viert dit jaar alweer haar 10 jarig bestaan. Met een restaurant en de wine & foodbar aan beide kanten van de Biltstraat is er iedere dag van alles te beleven. Met lunch in het weekend, live muziek op de donderdagen, winemakers diners, seizoensvieringen en proeverijen. Chef Alex Zeelenberg verrast je met een bĳzonder menu, samen met gastvrouw Lisa en het team zorgen zĳ voor een warm welkom. Houd de agenda op de website in de gaten voor hun culinaire programma en speciale diners.

Biltstraat 20 & 23, Utrecht / www.restaurantconcours.nl/events

Hier proef je Utrecht, Stoere luxe aan de Oudegracht.

Gevestigd in twee historische werfkelders aan de Oudegracht in Utrecht, is Restaurant Broadway een iconische plek midden in de stad, maar toch weg van de drukte. Een avond bij Broadway staat voor stoere luxe, een warme ambiance en dat beetje extra dat een diner onvergetelijk maakt.

Broadway is meer dan een restaurant, het is een beleving, reserveer nu een tafeltje en beleef het zelf.

Oudegracht 139 a/d Werf, Utrecht / www.steaksandribs.nl/

Klassieke kroeg, nu mét keuken!

Café Marktzicht, al sinds 1898 één van de klassieke kroegen van Utrecht, serveert nu ook lunch!

De borrelkaart is uitgebreid en we zullen ook dag- en weekhappen serveren. Ook ons menu is klassiek, Marktzicht is wars van trends en hippe concepten. Gewoon simpele gerechten, met kwaliteitsingrediënten voor een betaalbare prijs, daar geloven wij in. Én natuurlijk een ruime keuze aan heerlijke bieren van de tap. Met een groep komen eten? Mail ons voor de mogelijkheden!

Breedstraat 4, Utrecht / www.marktzicht030.nl

Oeps… nog geen kerstborrel geregeld?

Camping Ganspoort is dé plek voor je kerstborrel, maar ook voor elk ander groepsuitje. Van vergaderingen en bedrijfsfeesten tot een op maat gemaakte pubquiz of moordspel: alles kan. Ons team denkt graag mee om er iets bijzonders van te maken. Liever gewoon lekker samen eten en drinken? Ook dat regelen we met plezier. Mail ons via groepen@ganspoort.nl en je kerstborrel of uitje staat zo gepland.

Helling 87, Utrecht / www.campingganspoort.nl