Ribs voor thuis – Broadway bezorgd nu ook aan huis

Voor iemand die zoals ik, geboren en getogen is in Utrecht, is restaurant Broadway bekend terrein. Het restaurant is een begrip in de stad en in de loop der jaren had ik er verjaardagsfeestjes, dates, familie etentjes en avondjes uit met de studiegroep. Die gezellige bijeenkomsten zijn op dit moment niet mogelijk, maar de Broadway beleving wél.

De naam van de website zegt het al; www.steaksandribs.nl. Broadway staat bekend om het heerlijke vlees en dan vooral de spareribs. Toen bekend werd dat de restaurants hun deuren weer moesten sluiten stelde Broadway de ribs beschikbaar om af te halen, maar sinds vorige week worden ze ook thuis bij je bezorgd. Aan mij als DUIC-medewerker om dat eens te ervaren. Dat de ribs lekker zijn wist ik eigenlijk al, maar een bak spareribs thuis op de bank met herfstig weer buiten gaf me een gevoel van nostalgie.

De tasjes met vrolijke teksten erop geschreven (‘my ribs don’t lie’ bijvoorbeeld) en de verpakkingen van biologisch afbreekbaar materiaal laten duidelijk zien dat er bij Broadway over meer nagedacht wordt dan alleen het eten. De ribs vallen van malsheid zo van het bot en de gepofte aardappel met crème fraiche en bieslook smaakte precies zoals het hoort.

De ribs komen in verschillende smaken en hoeveelheden en er is keuze uit een aantal sausjes on the side. Naast een gepofte aardappel kun je ook nog kiezen voor een maïskolf, coleslaw en als toetje American cheesecake of Oreo cookie bash. Na een hele portie spareribs niet perse nodig, maar wel erg lekker.

Dat we niet uit eten kunnen is en blijft vervelend. Maar Broadway maakt het in ieder geval mogelijk dat je een eet-feestje kunt vieren in je eigen huis.

www.steaksandribs.nl