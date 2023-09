Rijne Energie haalt 200.000 voor windpark op

198.615,10 euro: dat is het bedrag dat inwonercoöperatie Rijne Energie op de eerste dag van haar investeringsronde heeft opgehaald voor haar windpark ten zuidwesten van Utrecht. Daarmee is Rijne Energie flink op dreef om de benodigde 365.000 euro op te halen voor het eerste windpark in onze provincie in handen van inwoners.

Eerste windpark in handen van inwoners in provincie

Rijne Energie (met meer dan 800 leden uit vooral Utrecht, Vleuten en De Meern) gaat het geld gebruiken om de bouw van het park voor te bereiden. Het gemeentebestuur heeft de Utrechtse raad namelijk voorgesteld om het project een vergunning te geven.

Groene stroom in eigen handen

“We werken aan een windpark dat voor de helft in handen is van ‘gewone’ mensen zoals jij en ik,” aldus Guido van Loenen, in zijn vrije tijd voorzitter van Rijne Energie. “Dat betekent dat de opbrengsten niet naar een of ander hoofdkantoor of anonieme aandeelhouders gaan maar van ons als inwoners blijven. De wind waait zo dus echt voor jou! Ik ben daarom ongelooflijk trots en blij dat we op de eerste dag van onze crowdfunding al zoveel geld hebben opgehaald. We zijn er zelfs wat door overdonderd, maar het geeft denk ik goed aan dat veel mensen zélf aan de slag willen om schone energie op te wekken”

Windstroom tegen stabiele en eerlijke prijs

Rijne Energie onderzoekt ook het idee om de verkoop van de stroom in eigen handen te houden. Inwoners van de regio zouden dan groene stroom van windmolens uit hun eigen buurt kunnen kopen. Omdat windstroom goedkoop is en Rijne Energie geen winst hoeft te maken, zou de coöperatie die stroom voor een stabiele en eerlijke prijs kunnen gaan aanbieden.

Tekst loopt door onder de foto

Drie vliegen in één klap: meer zeggenschap, minder klimaatverandering en minder energiearmoede

“Als je lid wordt van Rijne Energie sla je drie vliegen in één klap: je steunt een project dat klimaatverandering tegengaat, waarmee we energiearmoede tegen kunnen gaan én je beslist mee over de stroomvoorziening in je buurt,” legt Van Loenen uit.

“Als je lid bent of wordt en wat geld over hebt, kan je dat tussen vrijdag 1 september en dinsdag 31 oktober in het windpark investeren. Omdat het nog niet 100% zeker is dat het park er ook echt komt, krijg je een bonus van 35% op je inleg. Dus stel dat je nu 100 euro inlegt, dan krijg je, mits het park er komt, straks rente over 135 euro.” Rijne Energie gebruikt het geld onder meer voor het betalen van de leges voor de vergunning aan de gemeente, maar ook voor de onderzoeken die nodig zijn om de bouw voor te bereiden.

Politieke steun én…

In het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht staat het volgende over het park: “Het energielandschap in het noorden van Rijnenburg maken we permanent.” Ook uit het recent gesloten provinciale coalitieakkoord blijkt steun voor het park.

…steun van de leden

Van Loenen: “Deze politieke steun is mooi, maar het gaat uiteindelijk om de stemming in de raad. Hoe meer leden we hebben, des te krachtiger is het signaal aan de raad dat kiezers méér groene stroom in eigen hand willen hebben.”

Meer informatie over dit project

Rijne-energie.nl geeft meer informatie over het project en de coöperatie, en hoe je lid kan worden voor tien euro per jaar. Daarna kun je ook inleggen in het windpark. Mocht er meer geld opgehaald worden dan in deze fase nodig is dan wordt ieders uiteindelijke inleg een stukje gekort om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen.