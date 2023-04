Rijzende ster Gavin-Viano maakte een jongerenvoorstelling over drill-rap: ‘Theater is dope’

Dat de hiphop-scene en theater heel goed samengaan, bewijst regisseur Gavin-Viano in zijn gloednieuwe voorstelling Sjenk, een coproductie van Theater Utrecht en DOX. “Drill-rap wordt geassocieerd met geweld. Ik wil laten zien dat het ook anders kan én dat het theater een plek voor iedereen is.”

Dat Gavin-Viano zijn brood in de creatieve industrie zou gaan verdienen, was niet vanzelfsprekend. “Mijn familie zag kunst en cultuur meer als een hobby. Stiekem deed ik auditie voor de dansacademie Codarts in plaats van naar de universiteit te gaan. Dat was even slikken voor ze, maar vanaf toen zijn ze mijn grootste fans geworden!”

Performer en regisseur

Na zijn opleiding stond Gavin-Viano in grote producties door heel Europa. “Heel gaaf. Toch zei mijn moeder op een gegeven moment: ‘Jij hebt zelf ook zoveel ideeën in je hoofd, is de regieopleiding niet iets voor jou?’ Toen ben ik aangenomen aan de Toneelacademie Maastricht en daar in 2020 afgestudeerd.” En niet onverdienstelijk: zijn afstudeervoorstelling werd bekroond met de DNA Next Stimuleringsprijs. Inmiddels maakt hij voor verschillende theaters en bekende gezelschappen voorstellingen, waarvan Sjenk de nieuwste is. Een interactieve jongerenvoorstelling (14+) die óók interessant is voor ouders.

Ode aan theater, drill en hiphop

Gavin-Viano maakt niet alleen theater omdat hij het zelf te gek vindt. Hij wil ook maatschappelijke thema’s onder de aandacht brengen en een nieuwe doelgroep naar het theater trekken. “Er is altijd een urgentie aan verbonden. Ik maak en schrijf in eerste instantie voor de doelgroepen waar ik zelf ook onderdeel van ben. Voor mensen van kleur, jongeren (met een kwetsbare achtergrond), de LGBTQIA+ gemeenschap en voor mijn moeder en tantes. Daarnaast zijn andere doelgroepen ook van harte welkom; ongeacht geaardheid, leeftijd, geloofsovertuiging of opleidingsniveau. Theater moet voor iedereen een leuke plek zijn.”

“Nu wilde ik graag een jongerenvoorstelling maken die uitstraalt: theater is dope. Dat is Sjenk geworden. Ik groeide op in Rotterdam, waar de hiphopcultuur heel groot is. Drill-rap is een jonge vorm van hiphop. Helaas wordt er vaak geweld gebruikt in combinatie met drill-rap, maar dat betekent niet dat de muziek zorgt voor dat geweld. Hiphop is een kunstvorm, daar gaat Sjenk over.” Toch gaat Gavin-Viano in de voorstelling de geweldscultuur niet uit de weg. “Ik laat juist zien hoe verkeerd het kan aflopen. De drie hoofdpersonen proberen door te breken in de drill-rap-scene, maar door groepsdruk gaat het uiteindelijk gruwelijk mis. Zo laten we jongeren zien hoe het niet moet en openen we het gesprek over hoe de personages en wij als mensen het beter kunnen doen.”

Spannende ‘hopera’

Een serieus verhaal dus, maar óók heel vermakelijk. “We nodigen het publiek zelfs uit om live mee te doen in de video die de hoofdrolspelers tijdens de voorstelling maken. Alle teksten worden gerapt, een soort hiphop-opera oftewel hopera zoals ‘Carmen’ met Beyoncé, daar heb ik me door laten inspireren. Kim Aikman, Jilviën Oosterwolde en Juan Zyad, de spelers, zijn dan ook bijzonder goed in spel én muziek. Waar drill-rap echt een mannencultuur is, koos ik voor de hoofdrol bewust voor Kim. Ze speelt een krachtige vrouw en de villain. Juist die gelaagdheid in de persoonlijkheden laat de kijkers begrijpen waar bepaald gedrag vandaag komt.”

Zin gekregen om deze spannende, muzikale voorstelling te komen bekijken? Op vrijdag 14 en zaterdag 15 april zie je Sjenk in De Paardenkathedraal in Utrecht. Regel snel tickets en mis het niet!