Romantische uitjes populair: Boekingen voor Valentijnsdag stijgen & stellen geven meer uit

De liefde hangt in de lucht, en dat blijkt ook uit de cijfers voor boekingen voor romantische uitjes rondom Valentijnsdag van HotelSpecials.nl. In 2025 is er een enorme toename van 73% in het aantal boekingen ten opzichte van vorig jaar, waarbij men voornamelijk kiest om in eigen land te verblijven. Stellen kiezen massaal voor een romantisch verblijf om hun liefde te vieren, en zijn zelfs bereid om gemiddeld €30 meer uit te geven voor een luxer avontuur. Deze trend weerspiegelt een groeiend verlangen naar bijzondere momenten samen, waarbij het genieten van luxe en extra’s zoals bloemen, rozenblaadjes, wijn en bubbels steeds populairder wordt. Bovendien valt Valentijnsdag dit jaar in het weekend, wat de aantrekkingskracht van een romantisch uitje verder vergroot.

Nederland als favoriete bestemming

In België is er een lichte stijging van 8%, terwijl Duitsland een daling van 15% vertoont. Desondanks blijft Nederland de absolute favoriet als het gaat om romantische uitjes. Vooral de provincies Zuid-Holland (+130%), Utrecht (+100%) en Noord-Brabant (+103%) laten een explosieve groei zien, gevolgd door Friesland (+54%) en Gelderland (+48%), waar de vraag naar romantische weekendjes weg aanzienlijk toeneemt.

Populaire steden en extra’s in de belangstelling

Populaire steden zoals Leiden, Den Haag, Leeuwarden, Haarlem en Breda zien een enorme stijging in de belangstelling. HotelSpecials.nl merkt daarnaast een opvallende toename in de vraag naar gepersonaliseerde pakketten, waarbij koppels hun uitje kunnen verrijken met extra’s zoals bloemen, een fles wijn of bubbels of rozenblaadjes op bed. Ook de ‘VIP Upgrade Special’ van HotelSpecial is in opkomst, waarbij gasten bereid zijn om aanzienlijk meer uit te geven voor een luxueuzer kamerarrangement. Deze extra’s spelen in op de wens van koppels om hun uitje naar een hoger niveau te tillen, wat het romantische aspect van hun verblijf versterkt.

Over HotelSpecials.nl HotelSpecials.nl biedt een breed aanbod van hotelarrangementen en speciale deals door heel Europa, waarmee het stellen helpt de perfecte getaway te vinden.