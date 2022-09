Rondje Stadseiland komt er weer aan

Na het succes van vorig jaar volgt op zondag 11 september 2022 de 2e editie van Rondje Stadseiland. Het hardloop-, skeeler- en wandelevenement dat jaarlijks het Utrechtse stadseiland sportief doet opleven.

Waar het evenement de eerste editie nog vrij ingetogen was vanwege de Corona-pandemie, wordt het dit jaar een sportief feestje. Met een gezellige sfeer op start/finish bij de splinternieuwe startlocatie Karma Kebab, sfeer onderweg en een massastart.

Ook is het evenement flink uitgebreid met nieuwe onderdelen. Je kon natuurlijk al mee hardlopen, skeeleren of wandelen, maar vooral qua afstanden is de keuze dit jaar reuze. Zo is er voor ieder niveau van beginner tot gevorderde een geschikte uitdaging. Hardlopend kan je mee doen aan de 5 of 10 kilometer of de 10 mijl en is er een 1 km kidsrun. Bij het skeeleren bestaat de keuze uit 10 of 20 kilometer. Voor de wandelaars is het zelfs mogelijk te kiezen uit 4 onderdelen, waaronder de 10, 15, 20 en 25 kilometer.

Hardlopen

Voor de vele hardlopers op het stadseiland biedt Rondje Stadseiland een uitstekende mogelijkheid om op een snel parcours met tijdwaarneming een snelle tijd te lopen. Alle parcoursen zijn namelijk nagenoeg vlak en gaan grote stukken rechtdoor langs het Merwede- en Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast wordt het parcours natuurlijk afgezet met de hulp van hekken en verkeersregelaars, zodat jij ruimbaan hebt voor een topprestatie!

Skeeleren

Voor de skaters is de organisatie op zoek gegaan naar glad asfalt. De routes volgens daarom grotendeels de contouren van het stadseiland. De 20 kilometer route maakt daarbij nog een uitstapje naar de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal en gaat daarbij over de Dafne Schippersbrug en de Jutphasebrug (Europalaan). In tegenstelling tot het hardlopen gaat het om een skeelertocht in plaats van een race en zal er dan ook geen tijdwaarneming zijn.

Wandelen

Ook als wandelaar kun je je hart ophalen. Nu ook met afstanden voor de echte ervaren wandelaar. Natuurlijk doen ook deze routes de evenement–naam eer aan en wordt voornamelijk het stadseiland verkend. Er worden echter ook een aantal bruggen overgestoken om het stadseiland te verlaten. Onderweg wordt gezorgd voor stempelposten, waterposten, muziek en vertier.

Mee doen?

Wil jij na het lezen van dit artikel ook meedoen aan Rondje Stadseiland? Dat kan! Schrijf je tot en met donderdag 8 september in via www.rondje-stadseiland.nl. Het is ook mogelijk je op de dag zelf in te schrijven aan de start.