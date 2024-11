Roy’s ervaring met straatintimidatie

In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en veilig over straat kan. Helaas worden er dagelijks nog veel mensen lastiggevallen op straat. Roy uit Utrecht zag dit van dichtbij gebeuren. Hij deelt zijn ervaring met straatintimidatie.

Tijdens zijn diensten als maaltijdbezorger was Roy regelmatig getuige van straatintimidatie. Zo was hij eens aan het wachten op een bestelling, toen er twee jongens hand in hand voorbijliepen. Ze werden uit het niets geïntimideerd. “Er kwam een auto naast de jongens rijden, het raampje ging open en de man in de auto begon te schelden. De woorden die daarbij gebruikt werden, zijn niet voor herhaling vatbaar”, vertelt hij. Vervolgens trok de auto op en reed de man verder. Roy schrok. “Ik stond erbij alsof ik versteend was. ‘Gebeurt dit nog steeds?’, dacht ik.”

Op het moment zelf was hij vooral in shock, dus greep hij niet in. “Maar ik weet ook dat ik in zo’n situatie niet in durf te grijpen. Zeker niet als ik in mijn eentje ben”, legt hij uit. Zelf heeft hij niet vaak te maken gehad met straatintimidatie. “Niet om wie ik ben als persoon, in ieder geval. Wel ben ik tijdens mijn werk een keer nageroepen door een groepje jongens. Ik had tijdens de pride namelijk een regenboogvlag aan mijn fiets vastgemaakt. Voor een aantal kinderen was dat reden genoeg om dingen te roepen als ‘ben je homo?’.” Bang was hij niet, want het waren nog maar kinderen. Maar het zette hem wel aan het denken. “Als ze op zo’n jonge leeftijd al lopen te schreeuwen, waar zullen ze dan later toe in staat zijn?”.

Roy maakt zich zorgen over de mate van straatintimidatie richting mensen die lhbtqia+ zijn. De intolerantie naar de regenbooggemeenschap lijkt volgens hem alleen maar toe te nemen. En net als vele anderen durfde hij niet in te grijpen. Weet dat je als omstander met een klein gebaar al veel kan betekenen voor een slachtoffer. Laat merken dat je iets gezien hebt, meld het of vraag of iemand oké is.