Samen energie besparen in de buurt: wat vindt u belangrijk?

De gemeente Utrecht wil inwoners de komende jaren actief ondersteunen om samen energie te besparen. Daarom gaan we de buurten in om inwoners hierbij te helpen. Wat vindt u van dit idee? En hoe kan de gemeente u als inwoner hierbij helpen? Geef uw mening via deze online vragenlijst!

Samen energie besparen

Als gemeente willen we inwoners helpen, en hen stimuleren om samen te werken bij het energiezuinig maken van hun huis. Bijvoorbeeld door mensen die in eenzelfde soort huis wonen, te helpen tegelijkertijd hun huis te isoleren. Dit kan allerlei voordelen bieden. Zo wordt energie besparen makkelijker, betaalbaarder en iets wat je samen doet.

Klimaatpanel denkt mee

De gemeente vroeg het Klimaatpanel tijdens de Klimaatpanelbijeenkomst op 3 april 2025 mee te denken over dit thema. De belangrijkste vragen leggen we nu ook voor aan de rest van de stad, via een vragenlijst op DenkMee. Wilt u ook uw mening geven over dit onderwerp? Vul dan de vragenlijst in. Het kost maar een paar minuten van uw tijd!

Over het Klimaatpanel

Het Klimaatpanel is een groep van 50 Utrechters. Zij gaan met elkaar in gesprek over de uitvoering van het Utrechtse klimaatbeleid. Elke bijeenkomst gaat over een ander thema, zoals energie, vervoer of groen. Op de hoogte blijven kan via www.utrecht.nl/denkmeeoverklimaat. Of stel uw vraag aan ons team via klimaatpanel@utrecht.nl.