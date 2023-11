Samen koken in het buurtcentrum

Verrast? Verbaasd? En toch is het heel normaal! Veel mensen zijn je voorgegaan.

In Utrecht zijn er tientallen buurtcentra waar jij (vaak gratis) een ruimte (waaronder de keuken) kunt reserveren om jouw eigen activiteit te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een kledingruilavond, koekjes bakken of yogales geven. De invulling is aan jou! Je kunt natuurlijk ook aan bestaande activiteiten meedoen.

Je bent welkom

Veel Utrechters denken dat het buurtcentrum niet voor hen bedoeld is, maar dat klopt niet. Het buurtcentrum is voor alle Utrechters en is dus ook voor jou bedoeld. Je kunt er iets voor jezelf doen, plezier hebben en iets leren. Of je organiseert een workshop en deelt jouw passie en kennis met anderen.

Gemakkelijk online reserveren

De meeste buurtcentra zijn de hele week van 9 tot 23 uur open. Feestjes of horeca-activiteiten zijn niet mogelijk. Meer informatie vind je op utrecht.nl/kaninhetbuurtcentrum of loop een buurtcentrum binnen en vraag naar de mogelijkheden.

Het buurtcentrum is er voor iedereen, dus ook voor jou! Welke activiteit zou jij willen organiseren in het buurtcentrum? Je bent welkom!

