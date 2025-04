Scheidingswand in de woonkamer? 4 inspiratietips!

Een van de meest recente interieurtrends is het plaatsen van een scheidingswand in de woonkamer. Hiermee creëer je extra ruimte en kun je een ruimte als het ware in tweeën delen zonder dat hier een hele verbouwing voor nodig is.

De mogelijkheden op gebied van stijl zijn oneindig. Ben jij van plan een scheidingswand te maken, maar weet je niet goed hoe je dit aan moet pakken? Wij hebben een aantal inspiratietips op een rijtje gezet!

1. Scheidingswand met (gekleurd) glas

We raden je aan om de scheidingswand niet helemaal dicht te maken, maar ervoor te zorgen dat je er (deels) doorheen kunt kijken. Zo voorkom je dat je een te donkere ruimte creëert. Een goede manier om dit te doen is door glas te integreren in je scheidingswand. Je kunt denken aan een scheidingswand die volledig van glas is, maar dat hoeft zeker niet. Een idee is bijvoorbeeld een dichte scheidingswand met ramen in unieke vormen erin. Dit oogt speels en creatief en zorgt voor sfeer in de kamer. Hiervoor heb je natuurlijk glas op maat nodig. Dit kun je gelukkig anno 2025 eenvoudig online bestellen. Zo hoef je zelf niet aan de slag met een glassnijder.

2. Houten scheidingswand

Een ander idee voor een scheidingswand: houten balken. Houten balken zijn namelijk helemaal in tegenwoordig. Als wandpanelen, maar ook zeker als scheidingswand. Het voordeel is dat deze scheidingswand eenvoudig zelf te maken is. Je hebt balken nodig in de juiste maat. Als je die eenmaal in huis hebt, dan hoef je ze alleen nog maar te lakken en te bevestigen. Nadeel van dit type scheidingswand is wel dat er geen mogelijkheden zijn om dingen op te bergen in de wand.

3. Een kast als scheidingswand

Ben jij echt totaal niet handig of heb je gewoon geen zin om te klussen? Dan kun je ook eenvoudig een scheidingswand creëren door een (open) kast neer te zetten. Het grote voordeel hiervan is natuurlijk dat deze scheidingswand ook nog eens nuttig is. Je kunt er tenslotte dingen in opbergen. Daarnaast kun je er ook decoraties inzetten. Denk bijvoorbeeld aan een vaas met bloemen, of een mooi lampje.

4. Gordijn

Als laatste optie kun je er ook voor kiezen om een mooi gordijn te gebruiken als scheidingswand. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat je dit binnen een seconde ook weer ongedaan kunt maken. Ideaal als je bijvoorbeeld overdag een ruime woonkamer wilt, maar ‘s avonds een gezellig zithoekje wilt creëren. Ook in andere ruimtes kun je deze manier eenvoudig toepassen. Ook een goede keuze als je bijvoorbeeld een studio hebt, waarin het bed in de woonkamer staat.