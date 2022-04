Schrijf je in voor De Halve van de Haar (11 juni) – Kasteelloop met betoverend parcours

Kasteel de Haar verwelkomt zaterdag 11 juni, na twee jaar afwezigheid door corona, honderden wandelaars en hardlopers van alle leeftijden voor de mooiste kasteelloop van Nederland. Deelnemers lopen langs wateren, over groene lanen, langs poorten en ophaalbruggen met als hoogtepunt de torens van het kasteel. Inschrijven is nog mogelijk.

De wandelaars en hardlopers kijken hun ogen uit tijdens het sporten. De route voert hen langs plekken die normaal afgesloten zijn, zoals het kasteelpark en de privétuin. Alhoewel de route langs het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland het evenement al uniek maakt, starten en finishen de deelnemers dit jaar voor het eerst ook écht bij het betoverende kasteel en niet in het centrum van Haarzuilens. Andere primeur dit jaar is dat de halve marathon ’s-avonds wordt gelopen, wat zorgt voor een extra bijzondere belevenis.

Afstanden

Het loopevenement is geschikt voor jong en oud. Zo is er een jeugdloop van De Haar over één (Prinsen en Prinsessenloop) en twee kilometer (Ridders en Jonkvrouwenloop). Volwassenen kunnen kiezen voor vijf kilometer, tien kilometer en de halve marathon (21,1 kilometer). Nieuw dit jaar is de kasteelwandeling over tien en twintig kilometer. Alle onderdelen hebben gemeen dat je als loper geniet van het betoverende kasteel en de natuurrijke omgeving.

Programma zaterdag 11 juni

8:30 tot 10:00 uur: Start Kasteelwandeling van De Haar (20 km en 12 km)

17.30 uur: Prinsen en Prinsessenloop 1 km

17.45 uur: Ridders en Jonkvrouwenloop 2 km

18.00 uur: De Vijf van De Haar (5 km)

18.30 uur: De Tien van De Haar (10 km)

19.45 uur: De Halve van De Haar (21,1 km)

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie en inschrijven via www.dehalvevandehaar.nl.