Serieuze zaken vermomd als uitermate grappig entertainment

Hoe kun je jezelf onderscheiden van de grijze massa? Volgens Vincent Rietveld is er maar één manier: prijzen winnen. En wat is in de theaterwereld dan de top? De Louis d’Or, het is de hoogst haalbare toneelprijs voor acteurs in Nederland en Vincent Rietveld wil hem heel graag hebben.

In de voorstelling ‘Vincent Rietveld gaat voor de Louis d’Or’ neemt De Warme Winkel je mee in het eerste deel van een trilogie over overbevolking. Deze met lof overladen voorstelling werd geselecteerd voor het Nederlands én Vlaams Theater Festival.

Vijf jonge acteurs spreken anderhalf uur lang als één persoon, waarmee ze als hecht gezelschap ingaan tegen de persoonlijke prestatiedrang van Vincent Rietveld. Dit collectief van ‘tegenspelers’ heeft meer in petto dan alleen uiterst geestige tegenspraak, ook komen er bijpassende choreografieën aan te pas.

De vijf leggen het er dik bovenop dat zij ’samen als één’ meer recht hebben op de Louis d’Or dan Vincent alleen. Rietveld wil juist laten zien hoe je in deze overbevolkte wereld toch als individu tot je recht kunt komen.

‘Vincent Rietveld gaat voor de Louis d’Or’ is 16 februari te zien in Stadsschouwburg Utrecht.

Kijk voor meer informatie en tickets op ssbu.nl.