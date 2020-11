Sint Maarten: Rijker door te delen

In de week van 4 t/m 11 november vieren we niet alleen de Week van de Dialoog, maar ook Sint Maarten, het feest van delen. Sint Maarten, de beschermheilige van Utrecht deelde 1700 jaar geleden zijn jas met een bedelaar. We praten over wat wij nu met bedelaars delen, hoe we armoede, uitsluiting en ongelijkheid tegengaan en rijker worden door verhalen van de straat te delen. Dat doen we op gezonde afstand via Zoom.

Onder het motto Rijker door te delen luisteren we naar daklozen, migranten, nieuwkomers en mensen die onder de armoede grens leven, stemmen die weinig gehoord worden. Ook starten we een nieuwe serie Verhalen van de straat, gesprekken rond videoportretten van (ex)daklozen in deze tijd die ook in december doorloopt. En je kunt jouw verhaal delen over hoe jij armoede, uitsluiting of discriminatie tegengaat, over wat je graag (eerlijk) deelt en waar je bij wilt horen.

Rijker door te delen:

Verhalen van de straat Tom Deux (barbier, 30) en Wieke Kapteijns (filmmaker, 30) hebben de afgelopen twee jaar met veel liefde gewerkt aan een reeks filmportretten waarbij Tom (ex)daklozen knipt in de stad Utrecht. Het resultaat is een reeks bijzondere verhalen en intieme inkijkjes in levens tijdens de intimiteit van een knipbeurt. In de kappersstoel ontmoeten we Martin (Thuis), Wilma (Beter dan thuis), Dennis (Hulp vragen en krijgen) , Willem (Band met anderen) en Dimitri (Opnieuw beginnen). We bekijken iedere keer een videoportret en gaan daarna in dialoog met elkaar. We delen wat ons raakt, onze eigen verhalen, hoop voor de toekomst en wat we hiervoor doen. Verhalen van de straat: Dinsdagochtend 10 november: Thuis(Martin)

Dinsdagochtend 24 november: Beter dan Thuis(Wilma)

Dinsdagochtend 8 december: Hulp vragen en krijgen(Dennis)

Dinsdagochtend 22 december: Band met anderen(Willem)

Dinsdagochtend 12 januari: Opnieuw beginnen(Dimitri)

Deel jouw verhaal!

Je kunt na deelname aan een dialoog een homevideo of tekstbericht inspreken en naar ons toesturen met jouw verhaal! Wat wil jij delen als het gaat om Erbij Horen in coronatijd. Wil je meedoen aan deze videocompilatie over Erbij horen in coronatijd? Stuur een mail naar [email protected]utrechtindialoog.nl en je ontvangt meer informatie!