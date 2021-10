Sipr-held gezocht: openstaande vacature voor Digital Marketeer

Zet jij strakke campagnes op die leiden tot goede conversies? En loop je helemaal warm voor e-commerce, overzichtelijke dashboards en klanten adviseren bij het maken van de juiste (online) keuzes? Lees dan vooral verder.

Sipr zoekt een Digital Marketeer!

Om onze klanten te helpen bij hun digitale transformatie zijn wij op zoek naar een Digital Marketeer. We zoeken iemand die gevoel heeft voor digitale platforms, maar ook comfortabel is om in de technische uithoeken van deze platforms te duiken. Iemand die strakke en uitgekiende campagnes neerzet die goede conversies opleveren en de resultaten van deze campagnes vervolgens zichtbaar maakt in een overzichtelijk dashboard waar de klant blij van wordt. Is het tijd voor vervolgstappen? Dan bespreek jij als adviseur in spe samen met de klant hoe die eruit komen te zien.

Jouw kwaliteiten

Wat zijn verder onmisbare kwaliteiten voor een goede Digital Marketeer? Erg belangrijk zijn: enthousiasme en servicegerichtheid. Omdat je voor een marketingbureau gaat werken, krijg je te maken met allerlei soorten klanten. Wij zoeken iemand die bij iedere klant een glimlach op het gezicht tovert.

Natuurlijk gaat dat niet vanzelf en zal het vooral afhangen van hoe jij verschillende marketingtools inzet. Daarom is het belangrijk dat de volgende platforms geen geheimen voor jou hebben:

Facebook Business Manager

LinkedIn Campaign Manager

Google Marketing Platform

Google Merchant Center

WooCommerce

Power BI

Photoshop

Dit vragen verder wij van jou:

Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan als Digital Marketeer

Je hebt een HBO/WO opleiding in de richting Marketing/Communicatie of een andere relevante opleiding afgerond

Je weet hoe je een merk online neerzet en hoe je verschillende doelgroepen moet bereiken

Je bent (bijna) een specialist op het gebied van bovengenoemde marketingtools

Je bent in staat jouw constateringen te onderbouwen met data en genereert zo nieuwe inzichten

Je ziet kansen en weet deze te vertalen

Dit krijg jij van ons:

Een fijn salaris dat overeenkomt met jouw kennis en kunde

Een leuke functie binnen een dynamische werkomgeving

Elke dag beter worden in wat je doet (en leuk vindt!) en zo meegroeien met de organisatie

Ervaring met verschillende typen bedrijven en branches

Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Onwijs leuke collega’s en borrels

Over ons

Sipr is een jong digitaal marketingbureau in Utrecht dat sterke online campagnes en content maakt voor verschillende soorten klanten. Wij zorgen voor de juiste tone of voice, raken de relevante doelgroep en weten deze te binden. Bij ons staat een online strategie nooit op zichzelf, maar wordt er vanuit meerdere disciplines naar het grotere geheel gekeken. De klant wordt altijd intensief bij dit proces betrokken, zodat de opgedane kennis een actief onderdeel wordt van de betreffende organisatie. Zo behalen wij de mooiste resultaten.

Enthousiast?

Stuur jouw CV en originele motivatie naar: [email protected]r.online

Heb je nog vragen over de vacature of over Sipr?

Bel ons dan op 030 – 2006028