Snel bij zijn! 3 x deze woningen staan nog maar nét te koop in Utrecht

Violenstraat 37 te Utrecht

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Stap jij binnenkort jouw nieuwe huis in aan de Violenstraat? Deze super leuke woning is helemaal strak en af! Je hoeft alleen je eigen spulletjes mee te nemen en wie weet zit jij deze nazomer al wel in de tuin of op het dakterras. Wie kan nu zeggen dat je kunt kiezen waar je wilt gaan zitten met mooi weer?! De tuin is fraai en stijlvol ingericht, en door de schuifpui aan de achterkant van het huis haal je die sfeer van buiten ook naar binnen.

De woon- en eetkamer bestaat uit één grote ruimte waar je kunt genieten van zowel een knusse zithoek als een eethoek die in contact staat met de keuken. Achter de keuken is het toilet en daarachter is nog een berging/bijkeuken te vinden. Ideaal als opslag en plek voor de wasmachine/droger.

Op de 1e verdieping heb je twee slaapkamers en een badkamer. De 2e verdieping is een open ruimte. Aan de achterzijde is een grote dakkapel geplaatst. Aan de voorzijde zou je nog een dakkapel kunnen plaatsen. De huidige bewoners hebben vorig jaar een prachtige, onderhoudsvrije PVC vloer laten leggen, waar 10 jaar garantie op zit. Dus zelfs voor de toekomst zit je hier gebakken!

Voor meer informatie en het boeken van een bezichtiging klik hier.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Herenweg 65 Bis te Utrecht

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Van buitenaf kun je al zien dat dit een leuke woning is! Een levendige straat en de voordeur heeft ramen met prachtig glas in lood. Dat is niet alleen bij de voordeur het geval, maar je vindt het overal in huis terug. De huidige eigenaar heeft de afgelopen decennia namelijk het hele pand gerenoveerd met behoud van alle originele details (glas in lood, trapleuningen, paneeldeuren).

Deze woning kun je nog heel flexibel indelen. Wij zitten vol ideeën. Benieuwd? Wij denken graag met je mee.

Deze bovenwoning heeft een balkon en een dakterras. Door de overkapping en de boom van de buren voelt het bijna mediterraans aan. Op de tweede verdieping vind je het dakterras. Op het dakterras kun je ‘s ochtends vroeg kunt genieten van de zon.

Voor meer informatie en het boeken van een bezichtiging klik hier.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Moezeldreef 223 te Utrecht

Vraagprijs € 239.000,– k.k.

Tussen de bomen door zie je het appartement liggen. Op de vierde verdieping kijk je vanaf de bank uit over de boomtoppen en de wijk. De woon- en eetkamer bestaan uit één ruimte met aan beide kanten grote ramen, waardoor het heel ruimtelijk aanvoelt. Aan de ene kant kun je een grote eettafel kwijt en aan de andere kant is er plek voor een lekkere zithoek. Zo heb je altijd genoeg plaats om familie en vrienden uit te nodigen.

Zit je liever buiten? ‘s Ochtends drink je je koffie in de zon op het balkon aan de voorkant en voor de borrel aan het eind van de middag verplaats je je naar achteren. Hier pak je tot laat in de avond de zonnestralen mee.

Ook de slaapkamer is lekker licht, waardoor deze ruimtelijk aanvoelt. Er is plaats voor een tweepersoons bed en grote kast voor al je kleding. In de woonkamer zou je nog een tweede slaapkamer kunnen realiseren. Handig bij gezinsuitbreiding of als je in de woning met een vriend of vriendin wil wonen.

De badkamer en het toilet zijn modern ingericht. Ook de keuken is modern. Op de begane grond van het gebouw heb je een eigen berging. Super handig om je fiets te stallen en spullen op te bergen die je niet dagelijks nodig hebt!

Voor meer informatie en het boeken van een bezichtiging klik hier.