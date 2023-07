Snel je vakantie terugverdienen?

Onze opdrachtgevers zijn iedere dag bezig het beste te leveren aan hún klanten. Met dit als uitgangspunt, dragen onze medewerkers daar hun deel aan bij: …zodat u kunt doen waar u goed in bent.

Vakantiewerk bij De Kroon

-Verdien € 15,- bruto per uur, inclusief vakantiegeld en -dagen

-Werk in de schoonmaak

-In de periode van 8 juli tot en met 3 september 2023

-Werktijden tussen 06.00 en 21.30 uur, in onderling overleg af te spreken.

De Kroon zoekt schoonmaakmedewerkers voor diverse projecten en opdrachten in met name Groot Utrecht. Denk hierbij o.a. aan: Utrecht, De Meern, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Zeist, Amersfoort. Werktijden, dagen en uren zijn in overleg af te stemmen. Ook de verschillende leuke en uitdagende projecten binnen diverse segmenten zijn in overleg af te stemmen. De Kroon zorgt voor alle materialen, middelen, bedrijfskleding, inwerken op de locaties, begeleiding, coaching. Eigen inbreng in uitvoering en indeling van de werkzaamheden.

