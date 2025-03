Sofie vergroende haar straat tijdens de Geveltuinburendag: “Onze tuintjes zijn een verrijking voor zo’n versteende straat”

Toen Sofie verhuisde naar de Balderikstraat in Zuilen, wist ze al snel: deze straat kan wel wat groen gebruiken. Ze bracht haar nieuwe buren bij elkaar tijdens de Geveltuinburendag en samen legden ze acht geveltuintjes aan: “Onze tuintjes zijn een verrijking voor zo’n versteende straat.”

Met de Geveltuinburendag moedigt gemeente Utrecht stadsbewoners aan om grijze tegels te vervangen door groen. Dat kan zelfs op een klein strookje voor je woning, een geveltuintje dus.

Minder grijs, meer groen

“Ik kwam de actie van de gemeente tegen en ben toen gewoon gaan polsen bij de buren of ze interesse hadden. Dat hadden ze gelukkig wel. Het aanmeldproces van de Geveltuinburendag bleek verrassend eenvoudig. Op de website vulde ik een paar gegevens in, zoals huisnummers, afmetingen van de tuin en of die in de zon of schaduw ligt. Geen handtekening of begroting, echt heel makkelijk. Onze nieuwe buren wilden even later ook graag meedoen en ik kon ze gewoon toevoegen aan onze inschrijving. Daarna kregen we tuinaarde, planten en opsluitbanden (stenen rand voor de geveltuin).”

“De aanmelding voor de Geveltuinburendag was heel makkelijk, zonder handtekening of begroting!”

Verbinding met de buren

Tijdens de Geveltuinburendag wipte Sofie samen met de buren een strookje tegels uit de stoep. Op een openbare stoep is zo’n geveltuin vaak anderhalve stoeptegel. Wat begon als een vergroening van de straat, groeide uit tot een sociale activiteit. “Hier wonen veel mensen die er, net als ik, net zijn komen wonen. Dan is het superleuk om samen iets te doen. We hebben bijvoorbeeld ook samen een regenton gekocht om de geveltuinen in de straat water te geven. Maar de verzorging is wel ieders eigen verantwoordelijkheid. Van mij mag onkruid bijvoorbeeld best blijven staan, dat is ook goed voor de bijen.”

Wil je ook een geveltuintje voor je woning? Ga naar utrecht.nl/geveltuin voor meer informatie en meld je samen met je buren of organisatie aan voor de Geveltuinburendag op 10 en 24 mei 2025. Samen zorgen we voor een groenere stad.

Luister naar Dé groene podcast van Utrecht voor meer groene inspiratie. Elke twee maanden is er een aflevering en delen Utrechters hun ervaringen en ideeën voor het vergroenen van de buurt. Te beluisteren op Springcast, Spotify en Apple Podcasts.