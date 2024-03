Spectaculaire Dinnershow met acrobatiek!

Nog nooit eerder in Utrecht vond je een show als deze en daarom werd het wel eens tijd, vond voormalig Utrechtse Felicia.

Met een eigen studio in luchtacrobatiek heeft Felicia grootse plannen voor de toekomst. Voorheen moest je afreizen naar Rotterdam of Amsterdam voor een unieke ervaring als deze. Nu vind je het voor eerst in hartje centrum van Utrecht in Theater Leeuwenbergh. Een prachtig theater met rustiek uiterlijk en veel verschillende mogelijkheden.

Wat kun je verwachten?

Dansende acrobaten in de lucht, zwevend boven etende mensen. Bewegende takels, vuurwerk.. Niks is gek genoeg. We zijn dit principe gestart vanuit de luchtacrobatiek, maar dat is niet alles wat we doen. We hebben een scala aan verschillende acts waardoor je nooit uitgekeken zal raken, waaronder salsa dans en burlesque. Het is juist de combinatie die de avond compleet en onvergetelijk zal maken.

“Het is een ontzettend spannende stap, maar hopelijk is Utrecht er klaar voor” Aldus Felicia. In andere steden was het al een groot succes. Mensen zijn vooral blij dat zo’n show eindelijk toegankelijk wordt zonder dat je naar andere steden hoeft af te reizen. Geen ingewikkelde treinschema’s of een BOB aanstellen, iedereen kan gewoon lekker zorgeloos genieten in eigen stad.

We vieren 13 April in Theater Leeuwenbergh de eerste editie van de Dinnershow ~ Aerial Phantasia met een uitgebreid 6 gangen menu en alleen de eerste keer.. Gratis drinken inbegrepen (Bubbels, bier, wijn en fris). Ben jij er ook bij?

Bestel je kaartjes via deze link.