Spellenpret op het Spellenspektakel

Op zaterdag 8 en zondag 9 november verandert Jaarbeurs Utrecht in het grootste speelwalhalla van Nederland. Tijdens het Spellenspektakel ontdek je de leukste bord- en kaartspellen van dit moment.

Spellenspektakel

Ben je fan van klassieke spellen zoals Catan en Ticket to Ride, of wil je juist de allernieuwste spellen testen? Op het Spellenspektakel kan het allemaal! Meer dan 100 uitgevers staan klaar om je de regels uit te leggen en je een fantastische spelervaring te laten beleven..

Het is de ideale plek voor gezinnen met jonge kinderen, fanatieke spelers én complete beginners. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je lang bezig bent met het doorlezen van de spelregels. Er zijn namelijk speciale demonstratietafels waar begeleiders alles rustig uitleggen, terwijl jij direct kunt meedoen. Zo ontdek je binnen een paar minuten of een bepaald spel iets voor jou is. Geen lange handleidingen doorlezen, maar gewoon spelen!

De tekst loopt door onder de foto.

Meer dan alleen bordspellen

Naast de (bekende) bordspellen maak je kennis met razendsnelle kaartspellen en escape room puzzels. Je kan rondkijken, uittesten en de leukste spellen aanschaffen voor bij je collectie.

Na het succes van de eerste editie keert CardCon terug met een uitgebreider aanbod. In een aparte hal worden officiële Trading Card Game toernooien georganiseerd, waaronder Magic: The Gathering, het Japanse One Piece en natuurlijk Pokémon. Daarnaast biedt CardCon demo’s, winkels, ontmoetingen met artists en speciale ruilzones waarin fans van TCG helemaal op kunnen gaan.

De tekst loopt door onder de foto.

Tot slot is er op het onderwijsplein een breed scala aan educatieve spellen te vinden zoals kaartspellen, bordspellen, trainingskits en methodes.

Verdien geld met je oude spellen!

De Bring & Buy is er voor iedereen die graag een zakcentje wil verdienen met zijn stofhappende spellen. Staat jouw kast ook te vol met spellen die je eigenlijk niet meer speelt en wil je graag ruimte maken voor nieuwe aanwinsten? Meld je spellen aan via deze website, neem ze mee naar het Spellenspektakel en lever ze in. Wie weet verdien je zo je entreekaartje (en misschien zelfs wel meer) weer terug!

Kijk op www.spellenspektakel.nl voor meer informatie en tickets. Zien we jouw daar?