Stadsbuiten, een stadsleven in luxe!

Altijd al in alle luxe aan de rand van de Utrechtse binnenstad willen wonen? Dan is dit uw kans! De 21 prachtige appartementen in het project Stadsbuiten zijn nu in de verkoop.

MODERNE ELEGANTIE

Aan de prachtige Tolsteegsingel in het charmante Utrecht-Oost, aan de rand van de historische binnenstad van Utrecht is de bouw gestart van 21 spectaculaire, luxe appartementen. Het moderne pand met een klassieke uitstraling is van alle gemakken voorzien en beschikt over een riante en boomrijke binnentuin. De appartementen zijn centraal gelegen maar geven evengoed uitzicht op een serene, groene omgeving.

Het pand beschikt over een prachtige centrale entree. Via de royale hal is ook via een trap de vergaderruimte en het volledig ingerichte gastenverblijf te bereiken. Dit gastenverblijf biedt bewoners de mogelijkheid om logees te ontvangen in een separate ruimte. Elk appartement heeft minimaal één parkeerplaats en berging op eigen terrein.

De luxe appartementen variëren van 112 m2 tot en met 242 m2. De prijzen starten vanaf € 915.000,- v.o.n. en zijn inclusief stelposten voor de keuken en het sanitaire.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Kwaliteit

Stadsbuiten streeft de hoogste kwaliteit na. Bij de bouw van Stadsbuiten is voor zowel het exterieur als het interieur uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, die duurzaam gebruik van het pand garanderen. Zo zijn alle ramen aan de straatzijde van het pand voorzien van een hogere akoestische waarde om het geluid van het verkeer tot het minimum te reduceren.

In de sfeervolle gemeenschappelijke hal is gebruikt gemaakt van zonwerend glas. De gevel van het pand is duurzaam opgebouwd. Deze is vanuit een houtskelet bekleed met Portugees natuursteen. De keuze voor natuurlijke materialen in combinatie met het gebruik van aluminium in de bekapping en kozijnen, maakt dat het gebouw zowel duurzaam als onderhoudsvriendelijk is.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Heeft u interesse gekregen in deze prachtige appartementen en wilt u ze graag bezichtigen?

Neem dan contact op met het verkoop team van @Brecheisen Makelaars om een bezichtiging in te plannen en tevens alle verkoopdocumentatie te ontvangen.

030 – 200 36 00

[email protected]