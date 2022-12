Stadshospice Utrecht zoekt vrijwilligers met een groot hart

Aan de Kanaalstraat in Utrecht vind je het Stadshospice Utrecht. Hier is plaats voor zes gasten die in de eindfase van hun leven zijn aangekomen. Bij het Stadshospice Utrecht verzorgen en ondersteunen we deze mensen en hun naasten. Ook mensen die liever thuis willen sterven ondersteunen we. We doen alles met een kleine vaste staf en heel veel onmisbare vrijwilligers.

Als vrijwilliger bij het Stadshospice Utrecht voeg je iets toe aan het leven van de ander. Jouw liefde, zorg en aandacht voor de gasten, samen met je bereidheid om invulling te geven aan hun wensen en behoeften, is ons grootste goed. Soms drink je samen thee, soms wandel je samen door de tuin en soms ben je samen gewoon helemaal stil. En met de verpleegkundigen zorg je voor de dagelijkse verzorging.

Bij het Stadshopice Utrecht omarmen we het leven en omarmen we de dag.

Wil je ook het verschil maken voor een ander? Deel uitmaken van een (sociaal) netwerk van vrijwilligers met een groot hart, jezelf ontwikkelen in wat de laatste levensfase te brengen heeft, waarbij je leert niet te oordelen maar te volgen? Ben je ook nog flexibel, houd je er van om de handen uit de mouwen te steken en hou je ook van een goed gesprek? Dan maken we graag een afspraak met je voor een kennismakinggesprek, want we hebben nieuwe enthousiaste vrijwilligers nodig. Wij bieden jou de juiste begeleiding en de opleiding die nodig is.

Naast vrijwilligers voor de dagelijkse zorg en aandacht hebben we ook ruimte voor de volgende vrijwilligers;

– een teamondersteuner: je bent twee dagdelen per week op kantoor om de staf te ondersteunen en diverse secretariële taken te doen.

– kookvrijwilligers: je bent 1 keer per week aanwezig van 15-19 uur en zorgt dan voor het avondeten en waar mogelijk zorg je voor iets extra’s.

– een tuinvrijwilliger met kennis van zaken

Meer informatie lees je op onze website, www.stadshospiceutrecht.nl , of bel ons op 030-2916040. Wil je reageren op een van bovenstaande functies stuur dan je motivatie en CV naar [email protected]. Voor een kennismakingsgesprek nodigen we je bij voorkeur uit op dinsdag 17 januari of woensdag 1 februari tussen 16:00 en 19:00 uur.