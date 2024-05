Stadsschouwburg Utrecht drukt een stempel op het nieuwe theaterseizoen

Stadsschouwburg Utrecht heeft ook komend seizoen weer een kleurrijk programma vol voorstellingen die heel verschillende verhalen vertellen. Seizoen 2024-2025 start eind augustus en vertelt jouw verhaal, biedt écht inzicht, is geheid verrassend, beslist wonderbaarlijk en komt met 100% lachgarantie. Kortom, succes verzekerd!

Horror

“Superieur griezelen” schreef Theaterkrant in 2014 naar aanleiding van de voorstelling ‘Horror’. Tien jaar later komt Jakop Ahlbom terug met deze publieksfavoriet, waarin hij een magische wereld creëert die in het theater niet vaak te zien is. Met een mix van mime, dans, slapstick, muziek, magie en visuele effecten brengt Ahlbom een fantasievolle ode aan het genre. “Lekker griezelen met afgehakte ledematen, zwevende lijken en bezeten lichamen. Het leek voorbehouden aan film, maar theatermaker Jakop Ahlbom krijgt het ook voor elkaar in een theaterzaal.” (NRC)

Theater Oostpool

Het bekroonde Australische toneelstuk ‘The Almighty Sometimes’, komt naar de Nederlandse theaters. De net volwassen, briljante Anna heeft al haar hele leven psychische problemen en slikt zware medicijnen. Nu ze meerderjarig is, wil ze onafhankelijker worden van haar moeder en psychiater. Ook stopt Anna met haar medicatie. Dat heeft enorme gevolgen. Theater Oostpool vertelt dit meeslepende verhaal, dat raakt aan alle dilemma’s rond volwassen worden met een psychisch rugzakje en de vraag: wel of geen pillen?

Zet je schrap

Bekijk het nieuwe seizoen online. Vanaf zondag 2 juni om 10.00 uur kun je voor vrijwel alle voorstellingen kaarten kopen: online, aan de kassa en telefonisch. www.ssbu.nl