Stadsschouwburg Utrecht toont voorstelling gebaseerd op gesprekken met Utrechters

‘Nacht in Utrecht’ draait om de thema’s ‘eenzaamheid’ en ‘ontmoeten’

Op 8 en 9 juli komt de voorstelling ‘Nacht in Utrecht’ door Het Zuidelijk Toneel naar Stadsschouwburg Utrecht, een voorstelling gebaseerd op verhalen van mensen uit Utrecht. Regisseur Liliane Brakema trok de wijken in en begon gesprekken met de mensen die zij tegenkwam. De verhalen die zij verzamelde, komen samen in deze ode aan de ontmoeting.

Verhalen uit Utrecht

Het thema van de voorstelling is ‘ontmoeten’. Uit 42 ontmoetingen met mensen op pleinen, in cafés of zelfs bij mensen thuis, haalde Liliane de inspiratie voor dit project. Grote onderwerpen die centraal staan in het leven kwamen tijdens deze gesprekken aan bod: eenzaamheid, verlangen, liefde en twijfel. Liliane vertelde: “Ik spreek uit mijn hart als ik zeg dat het ontmoeten van 42 nieuwe mensen mij een enorm verrijkende ervaring heeft gegeven.”

‘Nacht in Utrecht’ wordt niet alleen gespeeld door drie professionele acteurs, maar zij worden iedere avond aangevuld door twee inwoners uit Utrecht. Abdulaal, Dennis, Marcel, Nayla en Therese – die nu voor het eerst op het podium staan – spelen afwisselend per avond mee. Dit zorgt ervoor dat iedere voorstelling anders is en er telkens een nieuwe dynamiek op het podium ontstaat.

Samenwerking met Coalitie tegen Eenzaamheid

Het project ‘Nacht in…’ heeft als doel de ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan. Iedereen wil gezien worden, en dat wordt in de voorstelling benadrukt. Als lid van de landelijke coalitie tegen Eenzaamheid, heeft Het Zuidelijk Toneel samen met hen samenwerking gezocht met lokale coalities in steden en gemeentes. Naast het spelen van de voorstelling en daarbij lokale spelers betrekken, zijn er per stad wisselende randprogramma’s en zichtbaarheidsacties opgezet voor dit project.

‘Nacht in Utrecht’ speelt op 8 en 9 juli. Lees alle informatie over dit mooie project op www.ssbu.nl

Trailer: https://youtu.be/jQNj2TB0vP0