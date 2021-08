Stadsschouwburg Utrecht viert nieuwe seizoen met het Nationale Theaterweekend.

De kaartverkoop start vrijdag 27 augustus

Stadsschouwburg Utrecht gaat weer van start en viert dat van 27 tot en met 29 augustus met het Nationale Theaterweekend. Ook begint in dit weekend op vrijdag 27 augustus om 10.00 uur de kaartverkoop voor de voorstellingen van november en december. Kaarten voor september en oktober waren al verkrijgbaar.

Lucia Claus, directeur van Stadsschouwburg Utrecht: ‘Voor de zomervakantie mochten we weer een beperkt aantal bezoekers per voorstelling ontvangen. De reacties waren hartverwarmend. Onze agenda voor het najaar is gevuld met prachtige, grappige, ontroerende en actuele voorstellingen. Ik hoop dat iedereen weer zin heeft om naar de schouwburg te komen.’

Tekst loopt door onder de foto (Foto:Benning&Gladkova)

Nationale Theaterweekend

Stadsschouwburg Utrecht luidt het nieuwe culturele seizoen in met het Nationale Theaterweekend. Je kunt aankomend weekend naar twee voorstellingen van Festival Tweetakt, ‘Man Strikes Back’ en ‘Serenade’, en ‘Amor of het land waar niemand naar terugkeert’ van Festival Oude Muziek.

Ook kun je op zaterdag meelopen met een van de feestelijke rondleidingen door het markante gebouw, ontworpen door Dudok en dat sinds 2010 aangewezen is als rijksmonument. De rondleidingen door, rond en onder het gebouw geven een uniek kijkje achter de schermen.

Aanvangstijden rondleidingen: 10.00 / 11.30 / 13.00 / 14.30 / 16.00

De toegang is gratis maar je moet wel een kaartje reserveren via deze link.

Tekst loopt door onder de foto (Foto: Jeroen van der Wielen)

Start kaartverkoop voorstellingen november en december

Liefhebbers van toneel, cabaret, musical en dans kunnen hun hart weer ophalen dit najaar. Nasrdin Dchar speelt zijn familiekroniek, Peter Pannekoek en Dolf Jansen staan op het podium met hun oudejaarsconference en houd je van musical, dan zijn onder meer ‘Rocky Horror Show’ en ‘Come From Away’ niet te missen. Ook voor families zijn er diverse voorstellingen dit najaar. Het jaar wordt afgesloten met de traditionele kerstvoorstelling. Dit jaar is dat een eigentijdse bewerking van ‘De Kleine Zeemeermin’ van Theater Utrecht in coproductie met de schouwburg. En er staat nog heel veel meer moois op de agenda, kijk daarvoor op www.ssbu.nl

Kaarten zijn online of via de kassa verkrijgbaar. De kassa is dagelijks geopend van 10.00 – 19.00 uur, ook telefonisch via 030 2302023.

Tekst loopt door onder de foto (Foto: Daniel J. Ashes)

Van harte welkom met coronatoegangsbewijs

Vanaf september start de schouwburg geheel volgens de nieuwe richtlijnen met een tweederde zaalbezetting en laat daarmee de anderhalve meter afstand los. Dit betekent dat je naast je toegangskaart ook een coronatoegangsbewijs nodig hebt in de vorm van een QR-code in je CoronaCheck-app. Hoe dit werkt lees je hier.