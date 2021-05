Stap voor stap een licht en fris interieur

Het voorjaar is de ideale periode om een frisse start te maken in huis. Letterlijk de ramen open te gooien, een frisse wind binnen te halen en al het stof te verjagen.

Je woning zegt stiekem veel over wie je bent. Zo is bijvoorbeeld de kans groot dat een huis waar veel spulletjes, was en rommeltjes rondslingeren zorgt voor onrust in je hoofd. Een grote schoonmaak en eens goed orde op zaken stellen kan ook voor je hoofd een frisse start betekenen.

Overbodige ballast

Als eerste, neem afscheid van overbodige ballast. Opruimen is de ideale manier om rust in je hoofd te creëren. Want als je opruimt, ontstaat letterlijk ruimte voor nieuwe dingen en ideeën. En een mooie bijkomstigheid is, een opgeruimd huis maakt je huishouden gemakkelijker, zorgt ervoor dat je weer meer ruimte overhoudt voor de leuke dingen van het leven. Minder spullen betekent blijvend minder opruimen en schoonmaken.

Enthousiast in kleine stukjes

Het is prettig om in etappes te werken. Ga niet meteen je hele huis overhoop halen, dan weet je op een gegeven moment echt niet meer hoe je verder moet. Werk kamer voor kamer en als de ruimte groot is probeer dan zelfs deze in kleine, overzichtelijke delen op te splitsen. Voor die verloren uurtjes op een druilerige ochtend bijvoorbeeld pak je alleen die ene kast aan. Je zult zien, aan een kast kun je je handen al echt vol hebben. Haal deze kast leeg en beoordeel alles wat je in je handen krijgt. Gebruik je het nog, wordt je er blij van, is het niet kapot? Dan mag het blijven. Ben je er echt op uitgekeken? Dan is weggeven of verkopen een goede optie.

Alles op zijn plek

Zorg voor een eigen plek voor al je spullen. Dat klinkt heel eenvoudig maar dat is het in de praktijk niet altijd. Als je weet waar iets thuis hoort is het heel gemakkelijk opruimen en opgeruimd houden. Vraag je dus bij elk voorwerp dat je tijdens je opruimactie in handen hebt af waar het thuis hoort. Leg het daar vanaf nu ook neer. En als je merkt dat er voor bepaalde spullen geen plek is, dan is het wellicht goed om extra bergruimte te creëren en er zo voor te zorgen dat die plek er komt.

