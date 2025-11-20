Start je eigen Kwalitaria in Utrecht!

Je eigen Kwalitaria starten in Oog in Al? Franchisenemer gezocht met smaak voor ondernemen!

In de Utrechtse wijk Oog in Al krijgt Kwalitaria een complete make-over. De bestaande vestiging wordt op dit moment verbouwd en vernieuwd tot een frisse, sfeervolle en eigentijdse Kwalitaria. De bekende franchiseformule in de snackwereld zoekt voor deze locatie nog een nieuwe franchisenemer met smaak voor ondernemen, die de vernieuwde zaak tot een groot succes maakt. Kwalitaria zoekt een gemotiveerde ondernemer die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan en oog heeft voor kwaliteit.

Kwalitaria is een cafetaria, maar dan net even anders dan je gewend bent. Smaak staat voorop, zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen. Gasten kunnen er terecht voor friet, snacks, rijkbelegde burgers, verse broodjes en maaltijdsalades. Ieder seizoen is er bovendien een heerlijke selectie aan seizoensspecials, alles met zorg bereid.

“Oog in Al is een wijk die bruist,” vertelt Robert Odekerken, accountmanager Franchise bij Kwalitaria. “Met de verbouwing maken wij deze vestiging weer helemaal van nu: warm, uitnodigend en klaar voor de toekomst. Een ideale kans voor een ondernemer die wil instappen in een bewezen concept met een sterke lokale binding.”

De vernieuwde locatie ligt midden in een levendige buurt met veel gezinnen, scholen, winkels en voorzieningen. Een plek met loyale klanten, vaste aanloop en volop ruimte voor groei.

Kwalitaria biedt haar franchisenemers uitgebreide ondersteuning, van marketing en digitalisering tot personeelszaken en inkoop. “Je bent en blijft zelfstandig ondernemer, maar je staat er niet alleen voor,” benadrukt Odekerken. “Alles is erop gericht dat jij lekker kunt ondernemen in jouw eigen Kwalitaria.”

Wil je meer smaakvolle info over deze locatie? Lees meer op franchise.kwalitaria.nl/kwalitaria-utrecht of neem contact op met Robert Odekerken via r.odekerken@ffc.nl of 06-19110482.

Kwalitaria – Natuurlijk de lekkerste, ook in ondernemen.