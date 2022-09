Start verkoop Herenhuizen fase 1b – New Roots te Utrecht

In Utrecht Leidsche Rijn Centrum komt New Roots: een prachtig en duurzaam nieuwbouwproject met een groot diversiteit aan woningtypes en een binnentuin van ruim 1000 m2 en op dinsdag 27 september 2022 start de verkoop van de Herenhuizen in fase 1b.

Locatie:

Op een schitterende locatie in Utrecht Leidsche Rijn Centrum ter hoogte van de Laan van Moskou en de Zagrebstraat komt New Roots. Met New Roots creëren we een nieuwe, mooie, duurzame en vitale woonomgeving in Leidsche Rijn. Zowel woongebouw Wilg (fase 1) als Kers (fase 2) in New Roots krijgen een eigen binnentuin met een eigen karakter. Hier creëren we een ontspannen en rustige sfeer, waar groen en ontmoeten centraal staan.

Tekst loopt door onder de foto

Start verkoop Herenhuizen – fase 1b

Op dinsdag 27 september 2022 zullen wij starten met de verkoop van nieuwbouwproject New Roots fase 1 Utrecht | Leidsche Rijn Centrum. Alle niet gereserveerde en dus beschikbare woningen vanuit de PreSale zullen dan in de vrije verkoop gaan. Zoals het er nu naar uitziet, verwachten wij alleen nog maar een beperkt aantal drie- en vierlaagse Herenhuizen vanuit fase 1b beschikbaar te hebben bij de start van de verkoop.

Daarom organiseren wij speciaal voor deze drie- en vierlaagse Herenhuizen op deze dag een verkoopevent. Je bent op dinsdag 27 september 2022 tussen 17:00 en 19:00 uur van harte welkom bij RAUM aan het Berlijnplein 520 in Utrecht. Tijdens dit verkoopevent staat het gehele verkoopteam van New Roots voor je klaar om al je vragen over het project en de beschikbare Herenhuizen te beantwoorden. Ook zullen wij een informatieposter voor je klaar hebben liggen met daarop alle informatie over deze Herenhuizen. Verder zullen vanaf de start van de verkoop ook alle verkoopstukken zoals de verkooptekeningen per bouwnummer beschikbaar zijn.

Tekst loopt door onder de foto

Deze Herenhuizen bestaan uit:

8 Drielaagse Herenhuizen (ca. 137 tot 140 m2) van € 735.000,- tot € 755.000,- v.o.n.;

14 Vierlaagse Herenhuizen (ca. 170 tot 192 m2) van € 835.000,- tot € 950.000,- v.o.n..

Alle Herenhuizen hebben een ruime privé achtertuin van ca. 30 m2, welke direct grenst aan de prachtige, groene binnentuin van ruim 1000 m2. De Herenhuizen hebben op de begane prachtige, hoge plafonds tot soms wel 4 meter en hebben de mogelijkheid voor een eigen parkeerplaats in de parkeergarage van gebouw Wilg. In deze parkeergarage bevinden zich tevens ook de externe bergingen voor de Herenhuizen.

Tekst loopt door onder de foto

Binnentuin gebouw Wilg

Ruim 1000 m2 is de gezamenlijke binnentuin van Wilg in New Roots. Deze enorme binnentuin bevindt zich niet op bijvoorbeeld een dak van een parkeergarage, maar juist in de volle grond, waardoor de bomen en planten volop kunnen groeien! Deze binnentuin zal onder andere een enorme bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het gebied. Tevens is het ook nog eens een heerlijke ontmoetingsplek en een heus paradijs voor kinderen. De binnentuin is namelijk afsluitbaar, dus kinderen kunnen hier heerlijk maar vooral veilig spelen. De binnentuin is dus alleen toegankelijk voor de bewoners van blok Wilg!

Duurzaamheid

Alle woningen in New Roots worden uitgerust met een balansventilatie inclusief WTW. De energievoorziening van warmte en koude in de vloeren wordt verzorgd door een collectieve WKO aangesloten op het stadswarmtenet van Eneco! Er komt dus geen gas meer aan te pas in New Roots! Aanvullend zorgen zonnepanelen voor nog duurzamere woningen en dit allemaal heeft uiteraard een zeer gunstig effect op je energierekening!

Interesse:

Kijk op de website: New Roots – VORM voor meer informatie en schrijf je in of neem direct contact op met Punt Makelaars via telefoonnummer: 030-2737464 of via e-mail: [email protected].