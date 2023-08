Start verkoop New Roots fase 2 | Kers te Utrecht

Het is zover, Na fase 1 gebouw Wilg volgt nu de verkoop van de 92 koopwoningen in New Roots fase 2 – gebouw Kers in Utrecht Leidsche Rijn Centrum-Oost.

Locatie:

Leidsche Rijn Centrum-Oost, ook wel Nieuw-Oost genoemd, is een plek die wordt getransformeerd naar een nieuwe stadswijk met Utrechtse allure. De nieuwe wijk wordt voorzien van prachtige stadsstraten, ondergrondsparkeren en een keur aan stijlen in architectuur. In Nieuw-Oost is aan alles gedacht: een prachtig stads woonmilieu en een heerlijke plek om mensen te ontmoeten! Vanuit Leidsche Rijn zit je zo op de A2 vanwaar elke stad of provincie snel te bereiken is. In de directe omgeving zijn alle voorzieningen, zoals een winkelcentrum, sportcentra, een treinstation en diverse recreatiegebieden.

Start verkoop:

Op zaterdag 02 september 2023 starten wij samen met VORM Sales & Finance en Punt Makelaars met de verkoop van dit geweldige nieuwbouwproject in Utrecht Leidsche Rijn Centrum-Oost. Je bent tussen 11:00 en 13:00 uur van harte welkom op het kantoor van Punt Makelaars, Castellumlaan 6R | 3454 VB De Meern | Utrecht.

Het gehele verkoopteam staat deze dag voor je klaar om je alles te vertellen over dit nieuwbouwproject, de koopwoningen en de locatie. Uiteraard krijg je van ons ook de verkoopdocumentatie, zoals de verkoopposter en de prijslijst mee.

Tekst loopt door onder de foto

New Roots fase 2 bestaat uit:

Studio’s van ca. 28 tot 34 m² – Vanaf € 209.500,- v.o.n.;

2-kamer Appartementen van ca. 42 tot 49 m² – Vanaf € 252.960,- v.o.n.;

3-kamer Appartementen van ca. 53 tot 72 m² – Vanaf € 325.000,- v.o.n.;

4-kamer Appartementen van ca. 81 m² – Vanaf € 405.000,- v.o.n.;

Terraswoningen van ca. 70 tot 76 m² – Vanaf € 371.044,- v.o.n.;

Tuinwoningen van ca. 88 tot 95 m² – Vanaf € 469.000,- v.o.n.;

Poortwoning van ca. 76 m² – Vanaf € 405.000,- v.o.n.;

Herenhuizen van ca. 177 m² – Vanaf € 799.000,- v.o.n..

Prijzen en verkooptekening:

Bij de downloads op de website van New Roots fase 2 zijn nu de prijslijst, alle concept verkooptekeningen en de concept technische omschrijvingen terug te vinden en te downloaden.

Verkoopproces:

Wil jij weten wat je moet doen om je straks te kunnen inschrijven voor de woningen in New Roots fase 2? Lees dan het gehele verkoopproces op de website even goed door, hier staat namelijk precies in aangegeven hoe dit werkt. Ook staat hier aangegeven hoe jij mogelijk een voorsprong kunt krijgen d.m.v. het nu al inplannen van een orienatiegesprek!

Tekst loopt door onder de foto

Binnentuin gebouw Kers

Ruim 800 m2 is de gezamenlijke binnentuin van gebouw Kers. Deze binnentuin zal onder andere een enorme bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het gebied. Tevens is het ook nog eens een heerlijke ontmoetingsplek en een heus paradijs voor kinderen. De binnentuin is namelijk afsluitbaar, dus kinderen kunnen hier heerlijk maar vooral veilig spelen. De binnentuin is dus alleen toegankelijk voor de bewoners van gebouw Kers!

Duurzaamheid

Alle woningen in New Roots fase 2 worden uitgerust met een balansventilatie inclusief WTW. De energievoorziening van warmte en koude in de vloeren wordt verzorgd door een collectieve WKO aangesloten op het stadswarmtenet van Eneco! Er komt dus geen gas meer aan te pas!! Aanvullend zorgen zonnepanelen voor nog duurzamere woningen met een voorlopige energielabel van A+++.

Tekst loopt door onder de foto

Interesse:

Kijk op de website: New Roots – Fase 2 – VORM voor alle informatie en meld je direct aan of neem contact op met het verkoopteam:

Punt Makelaars via telefoonnummer: 030-2737464 of VORM Sales & Finance via telefoonnummer: 0186-618777.