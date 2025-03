Stel zelf je ideale maaltijd samen bij dit Utrechtse restaurant!

Op zoek naar een restaurant waar je altijd iets lekkers vindt? Bij Bar Brasserie De Blend in Utrecht kies je zelf je perfecte lunch of diner.

Eindeloos combineren bij De Blend

Aan Vleutensevaart 100 ligt Bar Brasserie De Blend, een restaurant waar smaak en keuzevrijheid centraal staan. In het oude hoofdkantoor van Douwe Egberts aan het Merwedekanaal vindt je de bar brasserie. Dit gezellige eetadres was al geliefd om zijn gerechten, maar met de nieuwe lunch- en dinerkaarten wordt de ervaring nóg beter. Extra fijn: om de vernieuwing te vieren, profiteer je tijdelijk van een mooie korting op je diner!

Jij bepaalt wat er op je bord ligt

Ken je dat moment waarop je een menukaart openslaat en niets écht naar wens is? Dat gebeurt je bij De Blend niet. Dankzij hun nieuwe concept stel je zelf je favoriete gerecht samen.

Met de ‘blend-your-own-dinerkaart’ kies je een basis, zoals een malse steak, een sappige burger of een gegrilde auberginesteak. Vervolgens combineer je die met een bijgerecht en een saus naar keuze. Wat dacht je van een kabeljauwfilet met groene asperges en peperroomsaus? Of een klassieke hamburger met roseval aardappelen en chimichurri? De mogelijkheden zijn eindeloos!

Wereldse smaken voor de lunch

Niet alleen het diner is vernieuwd, ook de lunchkaart biedt volop keuze. Hier proef je populaire gerechten uit verschillende landen. Ga voor de Franse Blend Croque, Turkse eieren met knoflookyoghurt of een Hollandse twaalfuurtje. Zin in iets kruidigs? Dan is de Thaise Thom Kha Kai een aanrader. Zo wordt lunchen een culinaire reis om de wereld!

Unieke locatie met extra’s

Een ander pluspunt van De Blend? Je parkeert er gratis voor de deur – een unicum in Utrecht! Ook voor gezinnen is het restaurant een aanrader. Er is een speciale kinderkaart en op het grote, omheinde terras kunnen de kleintjes veilig spelen terwijl jij geniet van je maaltijd.

Vier mee met korting!

Om de nieuwe menukaarten te vieren, heeft De Blend een speciale actie. Van dinsdag 11 maart tot en met zaterdag 12 april ontvang je 15% korting op je diner bij een minimale besteding van 50 euro, inclusief drankjes.

Maak je avond extra leuk door op vrijdag 28 maart langs te komen. Dan organiseren de Upbeatles hun maandelijkse pubquiz bij De Blend, voor een compleet avondje uit. Aanmelden voor de pubquiz doe je via jochem@upbeatles.nl

Reserveer jouw tafeltje

Krijg je al trek? Bekijk het volledige menu op de website van De Blend en reserveer snel je tafel om te genieten van deze smakelijke vernieuwing én de tijdelijke korting!