Steun jij het Rode Kruis?

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Iedereen kent wel iemand die door de coronacrisis is geraakt. Sommigen zijn hun baan verloren en hebben niet genoeg geld voor boodschappen. Anderen hebben vervoer nodig vanwege een ziekenhuisopname of naar een vaccinatie locatie voor een inenting. Hier zet het Rode Kruis zich voor in. Hoe dan ook: betere tijden komen er aan.

Het Rode Kruis Utrecht steunt mensen tijdens noodsituatie, bijvoorbeeld nu door de coronacrisis. Van het uitdelen van boodschappenkaarten tot het vervoeren van coronapatiënten. Daarnaast ondersteunen we vrouwen in achterstandswijken met het spreken van de Nederlandse taal en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Wij zijn blij en trots dat onze vrijwilligers zich elke dag inzetten om anderen te helpen. Graag blijven we deze ondersteuning aanbieden en daarvoor hebben we jouw hulp hard nodig.

Wil jij helpen? Doneer tijdens de collecteweek van zondag 13 juni tot maandag 19 juni 2021. Dit kan via ons bankrekeningnummer, of bij een collectant. Iedere bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom.

Het is dit jaar ook mogelijk om op digitale wijze te collecteren voor het Rode Kruis. Meer informatie over het aanmaken van een digitale collectebus

Bankrekeningnummer NL38 RABO 0152721118 t.n.v. NRK afdeling Utrecht