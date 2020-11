Strak aan het kerstdiner met Vida Vitaal – €100 korting op een cryo-kuur

Als je wilt afvallen heb je wellicht bedacht daar op 1 januari mee te starten. Goede voornemens, of het nou het nieuwe jaar, een nieuwe maand of gewoon maandag is, we kennen ze allemaal. Vida Vitaal daagt je uit nu al te beginnen, en maakt dat heel aantrekkelijk voor je.

Ervaringsdeskundige en praktijkeigenaar Stein van Spankeren weet de argumentatie om juist nú te beginnen mooi te verwoorden; ‘als je nu begint pak je dubbele winst. Je kunt nu starten en 5 kilo lichter de kerst ingaan. Of niet, en misschien na de feestdagen juist 5 kilo zwaarder zijn. Die kans is groot, want je hebt geen stok achter de deur omdat je ‘toch pas in het nieuwe jaar wilt starten’, dus met Sinterklaas, kerst en oud en nieuw is er geen reden om je in te houden. Onder de streep is het verschil tussen nu starten of in januari dan toch al snel een kilo of 10’

De formule van Stein draait volledig om resultaten boeken én vooral die behouden. Hij weet als geen ander wat er bij een dergelijk proces komt kijken en daarom heeft hij een concept weten te ontwikkelen dat werkt. Met dit concept heeft hij al honderden mensen geholpen en met succes, want inmiddels is de opening van zijn derde vestiging een feit. En om dat te vieren heeft hij een leuke openingsactie lopen. Plan je voor 1 december 2020 een intakegesprek in de nieuwe praktijk in De Meern, ontvang je 50% korting op dat gesprek en een gratis shakebeker.

Bevries je vetcellen

Daarnaast heeft de nieuwe praktijk een Cryoshaper in huis, wat de nieuwste revolutie is op het gebied van Cryolipolyse (het bevriezen van vetcellen). Per behandeling kan je vet massa in de behandelzone tot wel 30% verminderd worden. Wedden dat je een stuk strakker aan het kerstdiner zit?

Op je cryo-kuur krijg je, als je deze maand start, maar liefst €100 korting.

Naast leuke aanbiedingen en het vieren van de nieuwe vestiging, draait het bij Vida Vitaal altijd om persoonlijke begeleiding en blijvend resultaat. Stein gelooft in persoonlijk contact en het samen behalen van je doelen. Daarom is de coaching gratis. Hij staat dan ook 24/7 voor je klaar tijdens en na je programma en werkt met jou aan het aanleren van gezonde gewoonten. Hij helpt je om gemotiveerd en strakker de feestdagen in te gaan en 2021 te starten met het behalen van je doelen. Wil je daar meer over weten? Lees dan verder via deze link of neem contact op via [email protected] of 0645300470

www.vidavitaal.nl