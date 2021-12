Streetfood en muziek bij Wintergloed Cultuurproeverij in tuincentrum Steck

Lichtjes en vuurtjes, livemuziek, mooie verhalen, lekkere hapjes en drankjes uit alle windstreken: in het weekend van 18 en 19 december geniet je van dit alles tijdens de Wintergloed Cultuurproeverij bij Steck!

Verschillende lokale koks koken dit weekend de wereld bij elkaar. Er valt van alles te proeven: van Indonesische snacks en Syrische hapjes tot oerhollandse erwtensoep. Tuincafé Noordertuin staat voor je klaar met glühwein, warme chocolademelk en heerlijke zoete koeken en taart om de maaltijd compleet te maken.

Livemuziek

Tussen de vuurkorven door bewegen zich diverse muzikanten. Op zaterdag geniet je van live-optredens van het Blovi Saxofoonkwartet, de Ierse muziek van Aart Dersjant en zingt koor Studio Voices de sterren van de hemel. Zondag 19 december luister je naar de verhalen van Ineke de Jongh, naar de trommels van North African Jam, de swingende band Matching Socks en naar de gouden keeltjes van dameskoor LadyLa.

Workshops

Op zowel 18 als 19 december kunnen kinderen origami leren vouwen, kerstballen versieren of aansluiten bij BikeFlip, die stiften en kleurplaten klaar hebben liggen. Volwassenen kunnen zich uitleven op het maken van een eigen stukje mini-bos in een pot. Leuk voor jezelf, maar ook om cadeau te geven!

Last-minute cadeautjes

Ook voor andere cadeautjes kun je bij Steck terecht: buiten staan gezellige kraampjes waar je nog de laatste Kerstcadeaus kunt aanschaffen. En binnen vind je allerlei feestelijks op de Wintergloed-afdeling: van vrolijke kerstdecoratie en -kaarten tot waardevolle geschenken. En heb je nog geen kerstboom: ook daar zijn er genoeg van bij Steck!

ZIMIHC

De Wintergloed Cultuurproeverij is de knusse winterversie van het streetfoodfestival dat ZIMIHC (Zat Ik Maar In Hoog Catherijne) al verscheidene keren heeft georganiseerd bij theater Stephanus in Overvecht. ZIMIHC is hét podium voor amateurkunst in Utrecht, met theaters in Zuilen, Wittevrouwen en Overvecht. Voor de Wintergloed Cultuurproeverij hebben ze de beste lokale amateurmuzikanten en -koks bij elkaar gebracht!

Praktisch

De Wintergloed Cultuurproeverij op 18 en 19 december is van 12.00 tot 17.00 uur. Het event is gratis toegankelijk en vindt overwegend buiten plaats. Buiten staan weliswaar fijne kampvuren om je aan op te warmen, maar trek voor de zekerheid warme kleding aan.

Conform de coronamaatregelen word je bij de proeverij gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen. Kom je alleen gezellig winkelen, dan vindt er geen controle van de QR-code plaats. Je bent van harte welkom, loop gerust binnen!

Gageldijk 3, Utrecht

www.steckutrecht.nl