Stripclub Escape Room geopend in Utrecht

Utrecht heeft er weer een hotspot bij, de allereerste Stripclub Escape Room is geopend aan de Eendrachtlaan. Deze 18+ escape room is een mix van spicy puzzels en raadsels in zowel real life als virtual reality.

The Hangover escape room is de allereerste Stripclub Escape Room van Nederland! De heetste escape room van het land, waar kinderen uiteraard beter niet gezien kunnen worden! Rode oortjes, peepshows, seksspeeltjes en natuurlijk paaldansacts en lapdances in Virtual Reality.

Concept

Jullie vriend of vriendin is al weken vermist. Gelukkig tipt privédetective Ray dat jullie buddy de laatste tijd vaak in de stripclub gezien is. Probeer te achterhalen wat daar in vredesnaam is gebeurd voordat het te laat is… Zo start het gloednieuwe escape-spel The Hangover Stripclub.

Onze fysieke kamer is voorzien van de gaafste special-effects en meest hilarische opdrachten. De escape room speel je in battle-vorm waarbij je elkaar ook daadwerkelijk kan saboteren. Het ultieme uitje voor vrienden/vriendinnengroepen, vrijgezellenfeestjes of goede collega’s!

Battle Royale

De escape room speel je in een “Battle Royale” editie met maximaal 16 personen tegelijk. Waarbij de groep wordt verdeeld in 2 teams die in een identieke ruimte tegen elkaar spelen. Door middel van extra puzzels kunnen de teams elkaar in de gaten houden en saboteren!