Survivaltocht door onze provincie? Neem een noodpakket mee

Ga je binnenkort een fiets- of wandeltocht door onze provincie maken? Of ben je van plan om te survivallen in bijvoorbeeld het Groene Hart of de Utrechtse Heuvelrug? Ongeacht wat je precies van plan bent, is het advies om de juiste voorbereidingen te treffen.

Iets wat je tijdens een lange tocht in de natuur altijd mee moet nemen, is een noodpakket. Je kunt zo’n noodpakket kant en klaar kopen, maar je kunt ook een noodpakket samenstellen. Hoe dan ook; zorg er voor dat je altijd één of meerdere noodpakketten meeneemt.

Wat is een noodpakket precies?

Een noodpakket is een pakket met daarin elementen waarmee je jezelf in een noodsituatie kunt redden. Maak je bijvoorbeeld een lange wandeling door onze provincie en raak je verdwaald? Met een geschikt noodpakket kom je de donkere nacht veilig en goed door.

Of raak je tijdens een lange wandeling onverhoopt geblesseerd? Grote kans dat er in de directe omgeving niemand is om je te helpen. In een goed noodpakket zit gelukkig een eerstehulpdoos, waarmee je bijvoorbeeld je eigen wond goed kunt verzorgen.

Wanneer kan je een noodpakket in onze provincie gebruiken?

Bij een lange wandeltocht : op het moment dat je een lange wandeltocht gaat maken, kom je langs de meest fraaie plekken in de provincie. Feit is daarbij dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Neem daarom bij een lange wandeltocht altijd een noodpakket met je mee.

: op het moment dat je een lange wandeltocht gaat maken, kom je langs de meest fraaie plekken in de provincie. Feit is daarbij dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Neem daarom bij een lange wandeltocht altijd een noodpakket met je mee. Bij een lange fietstocht : bij een lange fietstocht geldt hetzelfde als bij een lange wandeltocht. Ook op de fiets zit een ongeluk in een klein hoekje.

: bij een lange fietstocht geldt hetzelfde als bij een lange wandeltocht. Ook op de fiets zit een ongeluk in een klein hoekje. Bij een survivaltocht: zoek je graag de spanning en sensatie in onze provincie op? Dan is het aan te raden om óók een noodpakket mee te nemen. Tijdens een survivaltocht komt zo’n pakket altijd van pas.

Hoe kan je een noodpakket meenemen?

Een noodpakket is allesbehalve groot, waardoor je deze moeiteloos met je mee kunt nemen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit noodpakket in je rugzak te stoppen. Ga je op de fiets met fietstassen? Dan kan je het noodpakket ook prima in de fietstassen kwijt. Belangrijkste is in ieder geval dat je makkelijke toegang tot het noodpakket hebt.

Noodpakket samenstellen of kopen?

Heb jij interesse in een noodpakket? Dan kan je een dergelijk pakket zelf samenstellen of een compleet pakket kopen. Belangrijkste is dat je gaat bepalen wát er precies in het noodpakket moet zitten.

Je kunt denken aan medicatie, aan lijm, aan lucifers, aan een zaklamp, aan een EHBO kit en aan kant-en-klaar maaltijden. Dat laatste is wellicht iets te veel van het goede als je een tocht in onze provincie maakt, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.

Voorbereid op noodsituaties

Met een goed noodpakket ben je voorbereid op elke situatie. Ongeacht of dit nou tijdens een fietstocht is of tijdens het wildkamperen; in elke situatie komt een noodpakket goed van pas. Bepaal goed wat jij in je noodpakket nodig hebt en stel het pakket zelf samen. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om een kant-en-klaar noodpakket te kopen.