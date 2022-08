Te koop: goed onderhouden vijfkamerappartement

Op een kwartiertje fietsen vanaf Utrecht staat in Bilthoven aan de Plantenbaan 39 dit uitstekend onderhouden vijfkamerappartement. Boven winkelcentrum De Planetenbaan bereikt u via de gemeenschappelijke entree de mooie binnenplaats waar alle bewoners een eigen terrasgedeelte gebruiken.

De vraagprijs op Funda is 335.000 euro.

De ruime woonkamer voorzien van diverse inbouwkasten is erg licht (met grote raampartijen) en ‘loopt over’ in de half open U-vormige keuken die voorzien is van diverse inbouwapparatuur. De keuken is af te sluiten door middel van een schuifdeur. In de hal van de woning bevindt zich een separaat toilet, opbergruimte en garderoberuimte met meterkast.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Via de trap in de woonkamer bereikt u de eerste verdieping. Er zijn 4 slaapkamers; de ruime master bedroom is gelegen aan de achterzijde en voorzien van airco. Hiernaast bevind zich nog een tweede kamer, de andere twee kamers bevinden zich aan de voorzijde. De badkamer is voorzien van een inloopdouche en wastafel.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In de onderbouw van het gebouw bevindt zich een berging, ca 5 m2 groot. In het ondergelegen winkelcentrum zijn onder meer een supermarkt (Jumbo), kapper, cafetaria en drogisterij gevestigd. Er bevinden zich meerdere kinderdagverblijven, kinderboerderij, basisschool, theater, bibliotheek en cultureel centrum Het Lichtruim gelegen. Om de hoek is de bushalte gelegen met direct verbindingen naar Utrecht CS en het NS-station van Bilthoven.

Bekijk meer foto’s via Funda.