Te koop in Oog en Al: tussenwoning uit de jaren 30 met vijf kamers, voortuin en heerlijke achtertuin

In één van de mooiste straten in Oog in Al ligt deze goed onderhouden 5-kamer jaren ’30 tussenwoning met voortuin en heerlijke achtertuin. Een woning met een mooie mix tussen een moderne afwerking en volop originele details.

De Byronstraat 40: een goed onderhouden tussenwoning uit de jaren ’30 op een paar minuten lopen van het stadspark Oog in Al. Een gedeelte in Oog in Al dat zich kenmerkt door rust en groen. Een kleine straat met een bijzondere sfeer; de eenheid in het gevelbeeld, de erkers, de fraaie jaren ’30 voordeuren en glas-in-loodramen ademen veel historie. Een heerlijke plek om te wonen.

De vraagprijs op Funda is 695.000 euro.

De sfeervolle en lichte kamer-en-suite is origineel waarbij de prachtige en-suite schuifdeuren en beide natuurstenen schouwen behouden zijn gebleven. De kleurrijke glas-in-lood deuren en bovenlichten, de houten vloer, de open haard (met nieuwe dubbelwandige buis), de strakke wanden en het plafond voorzien van Amsterdamse plint geven deze verdieping bijzonder veel sfeer en karakter. De lichtinval zal je ook opvallen. De raampartijen in de erker en de grote pui in de achtergevel maken de woning opvallend licht. De voormalige muur tussen de keuken en woonkamer is reeds doorgebroken. Hierdoor staat de keuken in open verbinding met de woonkamer en ervaar je de volle breedte van de woning.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Via de openslaande deuren is de fraai aangelegde, ruime en zonnige achtertuin (± 32 m2) bereikbaar. Het zal je opvallen dat ook de tuin met veel oog voor detail is aangelegd. De gebruikte materialen en positionering van groen in de achtertuin zorgt ervoor dat de sfeer zelfs in de tuin voelbaar is. De mooie klinkers, de hardstenen tegels, de zwarthouten schutting stralen allen sfeer en kwaliteit. De achtertuin ligt op het oosten, maar is zuidelijk georiënteerd. Dit zorgt ervoor dat je vrijwel de gehele dag van de zon kunt genieten. De tuin voelt als een kleine oase midden in de stad vanwege het vele groen en de fijne ligging. De achterom en handige berging maken het plaatje compleet.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op de eerste verdieping kom je twee ruime slaapkamers, een vaste trapopgang naar de tweede verdieping, de badkamer en het brede balkon tegen. Ook deze verdieping is goed afgewerkt met o.a. een mooie houten vloer. De slaapkamer aan de voorzijde is opvallend ruim vanwege het feit dat deze over de volle breedte van de woning is. De slaapkamer aan de achterzijde is tevens ruim, beschikt over een vaste kast en openslaande deuren naar het brede balkon. De badkamer aan de achterzijde, met raam dat open kan, is voorzien van een ligbad, het tweede toilet, wastafel en designradiator.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De tweede verdieping is slim ingedeeld en ruim uitgevoerd. Op de overloop is een wasmachine-/drogeropstelling en een separate stookruimte gecreëerd. Ook op deze verdieping zie je de goede afwerking terugkomen zoals op de andere verdiepingen met o.a. een houten vloer en nette wanden. De derde en vierde slaapkamer zijn beide voorzien van een dakkapel en knieschotten met veel bergruimte. Fijne en ruime kamers.

Bekijk voor meer informatie en foto’s op Funda.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.