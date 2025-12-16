Tel af naar 2026 op het Jaarbeursplein!

Nog even en dan luiden we het nieuwe jaar in! Nog geen plannen voor de jaarwisseling? Dat is geen probleem in Utrecht. Kom op oudejaarsavond naar het gratis aftelmoment op het Jaarbeursplein. Een feest zonder vuurwerk, met muziek voor jong en oud!



Het aftelmoment | 31 december

Voor iedereen



Op 31 december barst het feest los op het Jaarbeursplein! Dans, zing en feest mee tijdens een aftelmoment met muziek en optredens. Met verrassende acts van de Utrechtse brassband Brassa, cabaretier Andries Tunru, coverband The Recipe en DJ duo Motie van Wanvrouwen én een spoken word jaaroverzicht door Tom Strik. En dan is het grote moment daar: samen aftellen naar 2026! Kom lekker op tijd, want vol = vol!

Bekijk hier het programma voor alle leeftijden (gratis)

van 21.30 tot 01.00 uur

Voor kinderen



Ook aan de jonge Utrechters is gedacht. Zij kunnen de jaarwisseling al eerder op de dag vieren, tijdens het aftelmoment voor kinderen. Met een interactieve show, Lucas van de Meerendonk (bekend van het NOS Jeugdjournaal), Slodde & Vos én Dommy & de Tijgertjes, voeren we samen opdrachten uit. Zo spelen we de klok alvast vooruit naar 2026. Na het aftellen, vieren we nog even feest met DJ’s Duke en Noud!

Bekijk hier het programma voor kinderen (gratis)

van 17.15 tot 18.30 uur

Licht-activiteiten door de stad | Wintermaanden

Naast dat we samen feest vieren tijdens de jaarwisseling, kun je in de wintermaanden ook lichtkunst bewonderen op verschillende plekken in Utrecht. Benieuwd naar de lichtkunst? Kijk dan hier.



Een vuurwerkvrije jaarwisseling

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt elke jaarwisseling overlast voor mens, dier en milieu. Ook kost het de maatschappij geld, door brand en schade in de openbare ruimte. De maatschappelijke oproep om de jaarwisseling anders te vieren, wordt steeds sterker. Op advies van het burgerberaad, bestaande uit honderd gelote inwoners uit Utrecht, zijn we vorig jaar gestart met een nieuwe traditie voor oud en nieuw.



We kiezen in Utrecht niet meer voor vuurwerk, maar wél voor het milieu, de dieren, de kwetsbare buur en minder ongelukken. En we kiezen natuurlijk voor samenzijn. Dit doen we door zelf weer het aftelmoment op het Jaarbeursplein te organiseren én door subsidiemogelijkheden aan te bieden aan inwoners en organisaties binnen Utrecht. Daarmee kunnen zij op eigen initiatief activiteiten organiseren in de buurt.

Meer weten?

Wil je meer weten over oud en vanaf nu in Utrecht? Kijk dan op www.oudenvanafnu.nl.