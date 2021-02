The New U – Appartementen. Nog een paar beschikbaar

The New U is een kleinschalig, maar luxe nieuwbouwplan in het Museumkwartier in Utrecht. De locatie en de woningdiversiteit maakt het plan uniek en creëert een mix van nieuwbouw in een volwassen levendige woonomgeving.

The New U is een unieke kans voor iedereen die in de binnenstad van Utrecht wil wonen én wil genieten van het hedendaags wooncomfort. Waar binnen en buiten – door optimale lichtinval – met elkaar verbonden zijn. Dit alles in een informeel en groen hofje.

The New U telt 28 luxe woningen ( 21 appartementen en 7 stadsvilla’s ) die qua uitstraling aansluiten op de bestaande bebouwing. Een aanwinst voor het gehele Museumkwartier. Klinkt goed he? Wil jij een woning bemachtigen in The New U? Dat kan! De stadsvilla’s zijn inmiddels uitverkocht maar er zijn nog een paar appartementen beschikbaar!

Bekijk de beschikbare appartementen hier.

Bezoek onze ‘inloopevents’!

We organiseren op woensdag 3 maart en op woensdag 17 maart van 15:00 – 17:00 een inloopevent in het kantoor van Muus & IJzerman Makelaardij. U bent van harte welkom om een brochure te halen, de maquette te komen bekijken en de makelaars van The New U zullen al uw vragen beantwoorden.

We werken met tijdssloten van een half uur en u mag met max. 2 personen naar binnen. We nemen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM in acht.

Bel voor een reservering van uw tijdsslot naar 030-2340008.