Theater Utrecht komt komend theaterseizoen weer met uniek programma

Theater Utrecht staat voor uitdagend, ontregelend en bevlogen theater. Dat maakt het stadsgezelschap van Utrecht komend theaterseizoen weer waar met een uniek programma! Van een moderne Griekse tragedie op techno en trap, tot muzikaal cabaret, en zinderend theater en dans.

Muzikaal cabaret

In september trapt het gezelschap af met een muzikale cabaretvoorstelling. In Saman Amini’s Integratieplan zet theatermaker en performer Saman Amini op hilarische, intieme en met vlagen pijnlijke manier uiteen hoe we omgaan met elkaar in deze multiculturele samenleving.

Gewapend met persoonlijke verhalen, sketches en songs neemt Amini je mee op zijn reis naar het ‘Nederlanderschap’. Van zijn kinderjaren in Teheran, zijn tijd na het AZC in Brabant tot aan zijn studietijd aan de Toneelacademie Maastricht. Zoekend naar een antwoord op de terugkerende vraag; waar is thuis en wanneer ben ik eindelijk volledig geïntegreerd? ‘Toptheater, aangrijpend en inhoudelijk sterk’ zei Youp van ’t Hek over eerdere voorstellingen van Saman Amini. Saman Amini’s Integratieplan is tussen 20 september en 23 november meerdere keren te zien in Utrecht.

Tekst loopt door onder de foto

Persoonlijke verhalen

Ook in Quake, een zinderende theater- en dansvoorstelling, vertellen en dansen acht hartstochtelijk eerlijke performers vol zelfbewustzijn hun levensverhalen. Zij hebben ieder hun persoonlijke ‘quakes’ op verschillende plekken in de tijd en op de aarde liggen. “De opzwepende combinatie van vlijmscherpe teksten en energieke dans tilt de voorstelling tot grote hoogtes”, zo schreef de pers eerder.

Quake is een productie van regisseur Casper Vandeputte en choreografen Melvin Fraenk en Cagdas Gülum. Een energieke, ontwapenende en muzikale theater- en dansvoorstelling over hoe het verleden in ons doorleeft. Net als een aardbeving duizenden kilometers verderop hier een vloedgolf kan veroorzaken, zijn wij producten van onze geschiedenis. Het stuk is 17, 18 en 19 januari 2023 in Stadsschouwburg Utrecht te zien.

Tekst loopt door onder de video

Pompende beats en messcherpe poetry

Een Griekse tragedie op techno en trapmuziek in een beeldend spektakel? De schouwburgen worden op hun kop gezet met dit bacchanaal van taal en muziek: Atropa.

Atropa – een voorstelling van theatermakers Naomi Velissariou en Floor Houwink ten Cate – vertelt het verhaal van de oorlog om Troje en verenigt zowel qua thematiek als taal het klassieke én het hedendaagse in zich.

Schrijver Tom Lanoye transformeerde het eeuwenoude verhaal van de strijd tussen oost en west tot een kritiek op hedendaags imperialisme. De door mannen gevoerde oorlog gaat in Atropa ten koste van de vrouw, die kind, liefde, lijf en grond verliest aan haar onderdrukker. Griekse vrouwen staan oog in oog met Trojaanse vrouwen, die na de bezetting van hun stad de dood verkiezen boven een leven in onderdrukking. Atropa is tussen 22 november en 8 december te zien in Stadsschouwburg Utrecht.

Tekst loopt door onder de foto

Meer info en tickets vind je hier!