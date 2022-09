Theater Utrecht staat voor uitdagend, ontregelend en bevlogen theater. Dat maakt het stadsgezelschap van Utrecht komend theaterseizoen weer waar met een unieke co-productie in hun eigen stadsie!

Muzikaal cabaret

Na de veelgeprezen voorstellingen A Seat at The Table (★★★★★), Samenloop van Omstandigheden (★★★★★) en Nobody Home (★★★★) is theatermaker, performer en muzikant Saman Amini terug met zijn eerste cabaretsolo. In Saman Amini’s Integratieplan zet hij op hilarische, intieme en met vlagen pijnlijke manier uiteen hoe we omgaan met elkaar in deze multiculturele samenleving.

Gewapend met persoonlijke verhalen en een veelheid aan sketches en songs neemt Amini ons mee op zijn reis naar het ‘Nederlanderschap’. Van zijn kinderjaren in Teheran, zijn tijd na het AZC in Brabant tot aan zijn studietijd aan de Toneelacademie Maastricht. Zoekend naar een antwoord op de terugkerende vraag; waar is thuis en wanneer ben ik eindelijk volledig geïntegreerd?

‘Toptheater’, ‘Aangrijpend en inhoudelijk sterk’, ‘Godvergeten talent’

Youp van ’t Hek over Samenloop van Omstandigheden

‘Amini speelt losjes, energiek en soepel onthutsende scènes.’

★★★★ de Volkskrant over A Seat At the Table

‘Amini is een overrompelende podium persoonlijkheid die iedereen inpakt met zijn aanstekelijke glimlach en zijn futuristisch-melodieuze muziek.’ ★★★★ Theaterkrant over Samenloop van Omstandigheden

Saman Amini’s Integratieplan speelt tussen september en november diverse keren in Utrecht. Meer info en tickets vind je hier!