Theatermaker Jaha Koo onderzoekt de tragische fout van linguïstisch imperialisme in ‘Lolling and Rolling’

Voor Lolling and Rolling verdiepte Jaha Koo zich in het fenomeen van de tongriemoperaties, een ingreep die in Zuid-Korea wordt uitgevoerd om de Engelse tongpunt-r te kunnen uitspreken. Hiermee raakte hij het linguïstisch imperialisme in zijn geboorteland aan.

Anno 2021 herwerkte Koo deze voorstelling, omdat hij niet langer alleen het linguïstische aspect – slechts het tipje van de ijsberg – wilde belichten. In de live performance onderzoekt hij nu ook het uitgebreidere proces dat ermee gepaard gaat en dat de ‘subaltern’, de minderheden, monddood tracht te maken. Het ontkennen of devalueren van een taal instigeert namelijk ook de teloorgang van een identiteit, van een minderheid, van een bevolkingsgroep. Zij worden op die manier niet alleen linguïstisch maar ook cultureel gekoloniseerd.

“Ik denk dat alle kunstenaars die in de hedendaagse podiumkunsten werken zich willen ontwikkelen in hun eigen artistieke taal. Mijn belangrijkste artistieke talen zijn muziek, video en robotobjecten. In 2014 lanceerde ik met Lolling and Rolling de Hamartia-trilogie, waarin ik me concentreerde op de manier waarop het verleden dat ons zo ons tragisch beïnvloedt onontkoombaar vandaag nog leeft. Het heeft lang geduurd – zo’n zeven jaar – omdat het langzaam groeide van muziek, video en tekst naar live optredens. Het was ook een lange reis om alles te verweven met de politiek kwesties, historische gebeurtenissen en mijn persoonlijke verhalen. Toen ik eindelijk de eerste versie van de trilogie kon laten zien kon ik de staande ovaties en de curtain call niet vergeten. Die zeven lange jaren flitsten voorbij mijn ogen, en dat was misschien wel het mooiste moment voor mij als kunstenaar tot nu toe nu. Maar ik daag mezelf nu al uit om nóg grotere prestaties te leveren en nog mooiere momenten te creëren.” (uit: Men’s Folio, 2023)

Lolling and Rolling is het eerste deel van Jaha Koo’s Hamartia Trilogy. Samen met Cuckoo en The History of Korean Western Theatre bestaat de trilogie uit drie intelligente documentaire theatervoorstellingen die elk op zich een verhaal vertellen over ‘hamartia’, Grieks voor ‘tragische fout’. Rode draad hierin is het verregaande imperialisme van vroeger en nu, en de soms onverwachte persoonlijke impact ervan. Telkens verweeft Jaha Koo zijn persoonlijke verhalen met historische, politieke en sociologische feiten. Vaak thematieken die een clash van de oosterse en de westerse cultuur in zich dragen: van het knippen van tongriemen om het te kunnen maken in het Westen, tot de zware persoonlijke tol van westerse bemoeienissen op macro-economisch vlak.

