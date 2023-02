“Theatrale spijkerbom van menselijke veerkracht, liefde en troost” – NRC Handelsblad

Wat maakt het leven de moeite waard? ‘Every Brilliant Thing’ van Het Nationale Theater is een hartverwarmend en hoopvol verhaal dat met een ontwapenende echtheid een licht schijnt op depressie. Een unieke collectieve theaterervaring met een swingende soundtrack van jazz en blues. Over hoever we willen gaan voor de mensen van wie we houden, een warm pleidooi voor compassie en een liefdevolle ode aan het leven.