Ik ben Kimmy Verlinden, nummer 8 van de VVD en ik wil verder bouwen aan Utrecht. Volgende week kies jij de nieuwe generatie aan raadsleden. Help jij mij aan een voorkeurszetel?

Bouwen aan een Utrecht waar je kan opgroeien

Ik ben geboren in Saoedi-Arabië, opgegroeid in Langerak en ik woon momenteel in Transwijk. Ik werk naast mijn deeltijd opleiding in de communicatiebranche. Mijn passie voor politiek is ontstaan tijdens mijn mbo-opleiding, waar ik voorzitter was van de studentenraad. Nu sta ik op nummer 8 voor de VVD, en heb ik jouw stem nodig om aan de slag te gaan in de gemeenteraad.

Uit ervaring weet ik hoe het is om op te groeien in Utrecht, hier te studeren, te werken en te wonen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in Utrecht, moeten de juiste keuzes gemaakt worden. Ik wil voor jou én voor Utrecht aan de slag gaan om te bouwen aan een gemeente waar je kunt opgroeien en oud kan worden.

Bouwen aan veiligheid

Utrecht is een stad om van te houden. Hier zijn veel kansen en mogelijkheden voor een fijn leven, dit begint bij veiligheid. Veiligheid is onmisbaar voor een thuis in Utrecht, nu en in de toekomst. Straatintimidatie en ander ongewenst gedrag is onacceptabel. Een melding van straatintimidatie moet serieus opgepakt worden, en er moet blijvend geïnvesteerd worden in wijkagenten en handhavers. Ik maak mij hard voor veiligheid, zodat jij fijn over straat kan, ongeacht het tijdstip of wijk waarin je woont.

Bouwen aan goed onderwijs

Utrecht is een stad vol jong en oud talent. De nieuwe generatie vakspecialisten wordt opgeleid in Utrecht. Tekorten aan studentenkamers, schoolgebouwen en stageplekken vormen grote problemen voor studenten aan het mbo, hbo en de universiteit in Utrecht. Ik wil mij inzetten voor studenten in Utrecht waar zij zich niet alleen nu, maar ook in de toekomst thuis kunnen voelen.

Utrecht waar iedereen kan wonen

Naast ruimte voor studenten ga ik graag aan de slag om meer woningen in Utrecht te bouwen, zodat ook ouderen en starters in Utrecht kunnen wonen. Een divers woonaanbod belangrijk is voor onze stad. De gemeente moet focussen op middenhuur en betaalbare koopwoningen. Ik wil graag dat er 25.000 woningen gebouwd gaan worden in Rijnenburg, en dat er een zelfbewoningsplicht komt voor de huizen in Utrecht om pandjesbazen en huisjesmelkers tegen te gaan.

Heb je een vraag, opmerking, of idee, stuur mij dan een berichtje via deze link. Ik ga graag met jou in gesprek!

Thuis in Utrecht, nu en in de toekomst. Kies daarom 14, 15 of 16 maart VVD nr. 8 Kimmy Verlinden.

