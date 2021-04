Thuis meedansen op Koningsdag met de U.V.S.V./N.V.V.S.U..

De stad die volledig oranje kleurt van alle verklede mensen en pleinen vol feestvieren studenten in hartje Utrecht: een beeld dat dit jaar niet te realiseren valt. Dit jaar zal Koningsdag thuis plaatsvinden. In samenwerking met de Dikke Dries, de Woolloomooloo en de U.V.S.V./N.V.V.S.U. wordt daarom een groots online Koningsdagfeest voor jong en oud georganiseerd.

Traditie getrouw dronk het Bestuur van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. de ochtend van Koningsdag een oranje bittertje met de Burgemeester. Sinds 2019 is daar een mooie samenwerking met het Utrechts Oranjecomité bovenop gekomen: het organiseren van de officiële opening van Koningsdag . Helaas zal de Aubade dit jaar niet in originele vorm doorgang vinden. De nieuwe invulling vergt meer creativiteit dan ooit. “In een gek jaar zoals dit, vinden we het bijzonder om op deze manier een steentje bij te kunnen dragen aan de feestdag en natuurlijk onze stad Utrecht!” aldus het Bestuur.

We verkeren ons momenteel in bijzondere tijden waarbij helaas niet alle inwoners van onze prachtige stad Utrecht bij elkaar kunnen komen. Als alternatief brengen wij daarom deze feestelijke dag bij iedereen in huis. In samenwerking met de Dikke Dries en de Woolloomooloo organiseren wij een groots online Koningsdagfeest voor jong en oud. Met onder andere:



Kitsch’n crew – STUDENTEN FEEST BAND

Deze sensationele coverband uit Utrecht bestaat sinds 2007 en is al verschillende keren van bezetting gewisseld. Dat houdt deze band – bestaande uit studenten- jong, enthousiast en vol frisse ideeën. Kitsch ´n crew maakt een feest onvergetelijk en neemt iedereen mee in hun energie!

BENR – GETIPT DOOR KENNERS!

Nadat Qmusic dj Kai Merckx de hertaalde BENR-versie van ‘The Last Time’ van The Script aan The Script zelf liet horen, was de wereldberoemde Ierse band zo enthousiast dat ze Bart en Robin persoonlijk hebben uitgenodigd om het nummer samen met hen op te voeren in een uitverkochte Ziggo Dome. Door de gevolgen van de Corona-maatregelen spatte deze droom tijdelijk uiteen, maar dit jaarzijn ze tijdens koningsdag te beluisteren door heel Utrecht

De Tante Joke Karaoke Band – DE ‘HUISBAND’ VAN TIVOLIVREDENBURG

Nederlands grootste Karaoke spektakel, nu live in je woonkamer. Zing en dans mee op de allergrootste feesthits!

Henk Dissel – DE BOM

Op jonge leeftijd was hij er al zeker van: Henk Dissel wordt zanger. Het mocht een aantal talentenjachten duren maar na de Tros Sterren.NL Academy kreeg hij een platencontract. Zijn doorbraak werd definitief met de singles ‘Lange Nacht’ (2012) en ‘Een Bom’ (2012).

Leuk Dat Je D’r Bent Band – FEESTELIJKE SLOTACT

Een Stoomwals die je overrompeld achterlaat. Dé partyband om bij je feest te hebben. De negen heren verstaan de kunst, om met hun swingende muziek de zaal volledig op z’n kop te zetten, als geen ander. Het repertoire bestaat uit bekende covers waarmee de zaal volledig in extase wordt gedwongen; Engels en Nederlandstalige covers met de grootste feestwaarde.



Op 27 april kun je op www.koningsdagutrecht2021.nl terecht voor een flinke dosis online gezelligheid bestaande uit drie verschillende livestreams. Via de UVSV-stream zal er voor alle kinderen in Utrecht de gehele dag een programma zijn dat thuis te volgen is. Dans, spring en zing lekker mee op de leukste hitjes en test je kennis tijdens de quiz!