Thuiskomen in je eigen buurt

“Hoef en Haag wordt volwassen”, aldus Stef van Berkel, verkoopmanager van Hoef en Haag CV. “Wat ooit begon als weiland is nu een nieuw dorp geworden met identiteit en een ziel. Op 10-15 autominuten van Utrecht krijg je hier Value For Money. We vieren dit jaar het vijf jarig bestaan. Het wordt er zo mooi!”

Drie woonsferen rondom groen en water. Het Dorpshart, Het Lint en de Erven met elk een eigen gevoel en identiteit. Duurzaam en gericht op kwaliteit en dat zie je terug. Brede straten met mooie klinkers, groene erfafscheidingen, mooie rijke architectuur en veel variatie. “We werken nu aan de laatste fasen van De Erven, een wijk waar pleintjes, knusse hofjes en groene erven de boventoon voeren. Dit gevoel wordt versterkt door de materialen zoals de houten veranda’s, de gevelbekleding en steenkleuren. Aards en natuurlijk. Je voelt je hier meteen thuis”, aldus Stef van Berkel. “Omdat de variatie en het groen je omarmen, geeft dit je een behaaglijk en cosy gevoel. Dat wil je tenslotte, echt thuiskomen!”

Op 26 oktober starten we met de verkoop van een nieuwe fase; 21 woningen in De Erven 4d. Vrijstaand, twee-onder-een-kap en vrijstaand-geschakeld. Gelegen in de Boomgaard of het Hameau, waar je woont aan een (eigen gezamenlijk) karrenpad. Alle woningen zijn gasloos, voorzien van een bodemwarmtepomp en voldoen in basis aan BENG 2=0. Je kunt dus ook nog profiteren van een groenfinanciering. Samen met de energiebesparing scheelt dit aanzienlijk in je maandlasten. We laten je graag eens zien hoe zich dit verhoudt tot een bestaande woning in Utrecht. Interesse? Kijk dan op hoefenhaag.nl of bel met een van de verkopende makelaars. Tot ziens in Hoef en Haag.