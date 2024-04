Tien meter lange spiegel voor fietsers op de Neude in Utrecht

Utrecht is een van de beste fietssteden van de wereld en daar komt donderdag weer iets bijzonders bij; ’s werelds eerste passpiegel voor fietsers. Bij deze tien meter lange spiegel op de Neude in hartje binnenstad kunnen fietsers kijken of hun fiets nog wel bij hun stijl past.

Vlak bij een van de drukste fietspaden in de wereld komt de passpiegel. Het Nederlandse fietsenmerk Cortina plaatst het tien meter lange gevaarte donderdagochtend, dat is het kijken waard. Utrecht had al de grootste fietsenstalling van de wereld en daar komt nu ook de eerste passpiegel voor fietsers bij.

De spiegel is bedoeld om mensen eens te laten zien hoe hun fiets bij hun persoonlijkheid en stijl past. Uit onderzoek onder 500 respondenten blijkt namelijk dat 86,3 procent van hen de eigen reflectie checkt als ze langs een raam of spiegel komen. De fiets is een item dat men bijna elke dag gebruikt en waarmee je jouw persoonlijkheid kan uitdragen, maar als deze wordt aangeschaft, staat men hier doorgaans niet mee voor de spiegel om het totaalplaatje te beoordelen. Met de gigantische spiegel brengt Cortina hier verandering in. Want helemaal in fietsstad Utrecht is een fiets toch onderdeel van je persoonlijkheid.

De Reflection Ride, zoals de spiegel van Cortina genoemd wordt, is donderdag van 11.00 tot 16.30 uur te vinden op de Neude. Goed voor selfies, of om jezelf eens op de fiets te zien. Uiteraard zijn er ook allerlei fietsen van Cortina te testen. Wie zichzelf in de spiegel wil zien op een eigen Cortina-fiets; iedereen maakt bij een bezoekje aan de spiegel ook nog eens kans om een e-bike te winnen.