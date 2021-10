TIER deelscooters en -fietsen boek je eenvoudig met Gaiyo

Heb je ze al zien rijden, de elektrische deelscooters en -fietsen van TIER, het deelvervoersbedrijf dat onlangs in Utrecht is neergestreken? Superhandige vervoersmiddelen om in Utrecht snel van A naar B te komen. Wil je zelf ook eens een TIER-scooter of -fiets uitproberen? Je regelt het heel eenvoudig in de gratis vervoersapp Gaiyo.

Elektrische deelscooters en -fietsen zoals die van TIER zijn ideaal om de zogenaamde first en last mile te overbruggen, zoals het ritje van je huis naar een station, of van een P+R naar je werk in de binnenstad. Mobiliteitsapp Gaiyo maakt het heel eenvoudig om dit soort deelvervoer te gaan gebruiken. Het vinden, plannen, boeken, openen en betalen van de tweewielers van TIER – en van andere deelvervoersopties – regel je in een handomdraai allemaal binnen Gaiyo. Wie durft nu nog te beweren dat deelvervoer ingewikkeld is?

Tekst loopt door onder de foto

Over Gaiyo

Gaiyo is een handige app die werkt als een persoonlijke vervoersassistent. De app is ontwikkeld door een team van voormalige TomTom-medewerkers, dus dan weet je het wel. Gaiyo geeft je realtime inzicht in alle beschikbare vervoersmogelijkheden en -combinaties, inclusief vertrek- en aankomsttijden, reistijd, route en kosten. Daarnaast kun je in de app je deelvervoersmiddelen plannen, boeken en betalen én OV-tickets kopen, zoals treinkaartjes met 10% korting.

Goedkoopste parkeerapp

Liever met je eigen auto op pad? Gaiyo reist graag met je mee, want het is ook nog eens de goedkoopste straatparkeerapp van Nederland, die geen transactiekosten rekent. De Volkskrant noemde Gaiyo in december 2020 ‘de meest overzichtelijke en uitgebreide vervoersapp van dit moment’.

Overzichtelijk en eenvoudig

Gaiyo’s routeplanner neemt nu dus ook het beschikbare aanbod van TIER op de locatie van de gebruiker mee in zijn verschillende route-adviezen. Dankzij deze service is het voor gebruikers van de app mogelijk om te kiezen tussen verschillende (deel)vervoersmiddelen en vervoerscombinaties. De hele reis kan met Gaiyo worden gepland, geboekt en betaald. Mobiliteit was nog nooit zo overzichtelijk en eenvoudig.

Betalen

Gaiyo-gebruikers die een TIER-scooter of -fiets willen pakken, betalen van tevoren vanuit de Gaiyo-wallet. Als de gemaakte kosten achteraf toch minder blijken te zijn dan het bedrag waarvoor je hebt gereserveerd, dan krijg je het te veel betaalde weer netjes terug in je wallet. Duurt je rit toch langer dan je had gedacht, dan wordt het resterende bedrag automatisch geïncasseerd. Het starttarief voor het gebruik van een TIER is €1,00. Vervolgens rijd je vanaf 0,15 per minuut met de e-bike en 0,30 cent per minuut met de e-scooter.

MaaS

TIER Mobility is de Europees marktleider op het gebied van deelvervoer. Sinds 30 september 2021 is het bedrijf met scooters en fietsen actief in Nederland, en wel in Utrecht en Eindhoven. Gaiyo is de eerste Nederlandse app waarmee TIER een samenwerking als deze is aangegaan. Voor beide partijen is het een belangrijke stap in de volgroeiing van Mobility as a Service (MaaS).