Tips voor het opbouwen en laten groeien van je vermogen

Of je nu net begint met sparen of al een lekker spaarpotje hebt opgebouwd, het is altijd een goed moment om serieus na te denken over je financiële toekomst. Want eerlijk is eerlijk: geld op je spaarrekening laten staan met een lage rente is tegenwoordig niet echt meer een strategie. Vermogen opbouwen draait om slimme keuzes maken, geduld hebben en vooral kijken naar de lange termijn. En nee, je hoeft echt geen financieel genie te zijn om hiermee te starten. Met een paar praktische stappen kun je ervoor zorgen dat je geld niet alleen veilig is, maar ook echt groeit. Vooral wanneer je bijvoorbeeld al een huis hebt gekocht en inmiddels een flinke spaarrekening hebt, kan het vrij gemakkelijk zijn. Begin bijvoorbeeld met beleggen in een zakelijk hypothekenfonds met een vast rendement. Zo weet je precies wat je periodiek aan rente uitbetaalt en kun je op basis daarvan herinvesteren.

Hoe bouw je vermogen op?

Vermogen opbouwen begint bij de basis: je hebt geld nodig om geld te laten groeien. Klinkt logisch, toch? Dat betekent dat je eerst een stabiel inkomen moet hebben. Het geld dat je overhoudt na je vaste lasten, kun je op verschillende manieren inzetten. Sparen is de veiligste optie, maar laten we eerlijk zijn, een spaarrekening alleen gaat je niet rijk maken. Daarom is het slim om sparen te combineren met beleggen. Je kunt investeren in aandelen, ETF’s (indexfondsen), obligaties of zelfs investeren in vastgoed via een vastgoedfonds of door fysiek aan te kopen. Denk daarbij ook vooral aan je pensioen. Vooral als ondernemer. Hoe eerder je begint met geld opzij zetten voor later, hoe makkelijker je het jezelf maakt. Ook een huis kopen kan een slimme zet zijn. Vastgoed blijft vaak waardevast en met een beetje geluk stijgt de woning flink in waarde. Die overwaarde kun je in de toekomst gebruiken om je vermogen verder te laten groeien. Maar let op: een huis kopen puur als investering is niet zonder risico’s. Denk goed na over je financiële situatie voordat je een grote stap zet.

Hoe laat je je vermogen groeien?

Slim omgaan met je geld begint met inzicht. Weten hoeveel je maandelijks binnenkrijgt en uitgeeft, is belangrijk. Een goede verdeling helpt je daarbij. Veel mensen werken met de 50/30/20-regel. 50% van je inkomen gaat naar vaste lasten, 30% naar leuke dingen en 20% naar sparen en beleggen. Dit klinkt misschien strak, maar als je het eenmaal in je systeem hebt zitten, wordt vermogen opbouwen een gewoonte. Zo is het belangrijk om een concreet doel te stellen. Sparen zonder plan is als sporten zonder schema. Je bent bezig, maar of je echt vooruitgang boekt? Je hebt geen idee. Nu is het voordeel wel dat je geld op de spaarrekening ziet groeien. Door jezelf een helder doel te geven. Bijvoorbeeld binnen tien jaar € 45.000 opzij zetten voor eerder pensioen, maak je het veel makkelijker om gemotiveerd te blijven. En het mooie is dat door het rente-op-rente-effect groeit, je geld sneller groeit dan je denkt, vooral als je vroeg begint.

Slim sparen en beleggen

Sparen is veilig, maar laten we eerlijk zijn, de spaarrentes zijn nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Dat betekent dat je je geld slim moet spreiden. Een deel op een spaarrekening voor noodgevallen is altijd verstandig, maar kijk daarnaast naar betere opties. Een spaardeposito met een hogere rente kan bijvoorbeeld interessant zijn als je je geld een paar jaar kunt missen. Beleggen is een goede manier om je vermogen sneller te laten groeien, maar het brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Als je net begint, kan het slim zijn om te starten met ETF’s. Dit zijn fondsen die een hele groep aandelen volgen, zoals de S&P 500. Het voordeel? Je risico is verspreid en je hoeft geen expert te zijn. Ook kun je kiezen voor periodiek beleggen, waarbij je elke maand een vast bedrag inlegt. Dit voorkomt dat je op het verkeerde moment instapt en zorgt ervoor dat je langzaam maar zeker vermogen opbouwt.