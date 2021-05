Toe aan ontspanning? Kom tot rust bij Chiang mai Spa

Toe aan ontspanning? Dan zit je bij Chiang mai Spa aan het goede adres. Beleef bij ons luxe, kwaliteit en comfort.

Sinds kort geopend aan de Nachtegaalstraat: Chiang mai Spa. Een nieuwe plek in Utrecht voor een ultiem relaxt gevoel. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende massages zoals: Thai traditional massage, aromatherapie massage, hot stone massage, sportmassage, deep tissue massage, rug-, hoofd- en schoudermassage, Thai herbal massage, voetreflexmassage en zwangerschapsmassage.

Eigenaresse Sarinchai zorgt ervoor dat je hier goed kunt ontspannen. Je kunt tijdens de behandelingen je batterij weer even opladen en je balans terugvinden. Ga voor een massage of kies voor een arrangement voor wat extra luxe. Hier worden massages gecombineerd met een body scrub.Benieuwd naar de verschillende behandelingen, massages of spa-pakketten? Neem een kijkje op onze website www.chiangmai-spa.nl of bel naar 06 421 235 71 en ontdek de rustgevende mogelijkheden die Chiang Mai Spa te bieden heeft.