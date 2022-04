Toneelmarathon naar boek Judith Herzberg

Op 13 en 14 april staat de toneelmarathon ‘Leedvermaak trilogie’ in Stadsschouwburg Utrecht. De voorstelling is gebaseerd op het beroemde boek ‘Leedvermaak, Rijgdraad, Simon’ van Judith Herzberg.

Groot en klein menselijk leed

Herzberg schetst in haar boek met veel gevoel voor humor een portret van een familie in Amsterdam tussen begin jaren zeventig en de eeuwwisseling. Eric de Vroedt: “De Leedvermaak trilogie gaat over groot en klein menselijk leed, met daaronder steeds de verleiding te zwijgen en weg te kijken.”

Inhoud toneelmarathon

In de toneelmarathon word je meegenomen naar de bruiloft van Lea en Nico. Op het trouwfeest worden ingewikkelde familieverhoudingen zichtbaar. Zo hebben de ouders van Lea de oorlog meegemaakt en kampen ze nog vaak met de gevolgen. Een kwarteeuw volgen we lief en leed van Lea’s familie en haar vrienden en zien we dat trauma’s uit het verleden nog generaties lang kunnen doorwerken.

Vijf uur theater en live muziek

Voor de ‘Leedvermaak Trilogie’ werkte Het Nationale Theater samen met het New European Ensemble. De voorstelling duurt vijf uur, bevat veel live muziek en in de pauzes wordt een driegangen diner geserveerd.

Jongeren gezocht om te praten over ‘de generatiekloof’

Stadsschouwburg Utrecht zoekt jongeren die bij de voorstelling ‘Leedvermaak’ van Het Nationale Theater het gesprek willen aangaan tussen de verschillende generaties. Wat van jouw familie echoot door in jou? Wat heb jij meegekregen van je ouders? Wat geef je graag door en wat niet? Wil je onderdeel zijn van een professionele theatervoorstelling, meld je dan aan voor ‘Tussen jou en mij’!

Bekijk hieronder wat publiek van de voorstelling vindt.